Trotse Verstappen heeft Brazilië-trofee gehouden

Max Verstappen pakte dit jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Hij moest er zeer hard voor vechten, maar na een waanzinnige inhaalrace in Brazilië wist hij zijn titel te prolongeren in Las Vegas. De zege in Brazilië was belangrijk voor hem, en hij heeft deze trofee dan ook zelf mee naar huis gekomen.

Verstappen kreeg het dit jaar niet cadeau in de Formule 1. Hij begon goed met een aantal eenvoudige zeges, maar daarna verloor Red Bull de voorsprong. Rond de zomer leek het echt spannend te worden, maar Verstappen wist zijn concurrenten op afstand te houden. In de stromende regen in Brazilië startte Verstappen in het achterveld, maar vocht hij zich op sterke wijze naar de overwinning. Dit zette hem in de hotseat voor de titel, die hij ook greep in Las Vegas.

Verstappen is trots op zijn seizoen, en vooral op zijn zege in Brazilië. De Nederlander was te gast bij Servus TV, waar hij werd gevraagd wat hij met zijn bekers doet: "Ik verkoop ze natuurlijk niet! Wat ik win op het circuit, gaat eigenlijk altijd naar het team toe. Ik krijg alleen de replica's. Ik heb er zelf maar één, en dat is die van Brazilië van dit jaar." Het was voor Verstappen een zwaar jaar: "Het was misschien wel de beste en ook de moeilijkste titel. Maar de mooiste was die van vorig jaar. Alles werkte in het begin heel goed. In het midden van het jaar had ik veel problemen, want het was niet makkelijk. Uiteindelijk ben ik heel trots op het team."