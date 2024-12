Officieel: Lawson volgt Perez op bij Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft een vervanger van Sergio Perez aangewezen. De Mexicaan kende een rampzalig seizoen, en zijn vertrek hing dan ook in de lucht. Red Bull heeft ervoor gekozen om Liam Lawson naar voren te schuiven als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.

Liam Lawson keerde dit jaar terug in de Formule 1 bij Red Bulls zusterteam VCARB. Sinds het raceweekend in Austin verving hij Daniel Ricciardo, en dat deed hij zeker niet slecht. Vorig jaar verving hij Ricciardo ook voor een aantal races, en ook toen maakte hij veel indruk. Nu durft Red Bull het dus met hem aan bij het grote team naast wereldkampioen Verstappen. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt bij VCARB.

Lawson is zeer trots op zijn promotie naar Red Bull. De Nieuw-Zeelander reageert vol vreugde in het persbericht van Red Bull: "Om te worden aangekondigd als coureur van Red Bull is een droom voor mij, dit is iets waar ik naar verlang en waar ik naartoe heb gewerkt sinds ik acht jaar oud was. Het is tot nu toe echt een ongelooflijke reis geweest. Ik wil het hele team van VCARB enorm bedanken voor hun steun, de laatste zes races hebben een enorme rol gespeeld in mijn voorbereiding op de volgende stap. Ik wil ook Christian, Helmut Marko en de hele Red Bull-familie bedanken voor het geloof in mij en het geven van deze kans. Ik ben enorm enthousiast om samen met Max te werken en te leren van een wereldkampioen. Ik twijfel er niet aan dat ik van zijn expertise kan leren. Ik kan niet wachten om te beginnen!"