Perez maakt alleen comeback als hij kampioen kan worden

De vader van Sergio Perez heeft zich weer uitgesproken over de toekomst. Perez verloor eind vorig jaar zijn Formule 1-zitje bij Red Bull, en sindsdien is het veelal stil. Zijn vader Antonio Perez Garibay laat nu wel van zich horen en stelt dat Perez alleen terugkeert als hij kampioen kan worden.

Perez kende vorige jaar een zeer teleurstellend seizoen in de Formule 1. Bij Red Bull worstelde hij met zijn vorm, en hij was niet in staat om zijn teamgenoot Max Verstappen bij te houden. Perez verlengde wel zijn contract, maar al snel werd duidelijk dat dit niets voorstelde. Vlak voor de kerstdagen werd duidelijk dat Perez ging vertrekken, en dat Red Bull hem verving door Liam Lawson.

Groots voor de Mexicaanse fans

Het is onduidelijk of Perez nog gaat terugkeren in de Formule 1. Hij wordt in verband gebracht met een zitje bij Cadillac, maar verder is het stil. Zijn vader Antonio Perez Garibay klonk opvallend positief over een comeback toen hij zich uitsprak voor de microfoon van ESPN: "Wat Checo nu aan het bedenken is, is iets heel groots voor de Mexicaanse fans. Ze zullen heel erg blij zijn, heel erg trots. We hopen dat dit alles nog vele jaren zal duren."

Jacht op de wereldtitel

Volgens Perez Garibay gaat zijn zoon bij een comeback niet voor spek en bonen meedoen. De wereldtitel blijft het grote doel voor de Mexicaan: "Hij kijkt er alleen maar naar uit om terug te keren, om kampioen te worden. Dat is het enige dat nog ontbreekt. Met andere woorden, hij zou niet terugkeren in de Formule 1 als hij geen wereldkampioen kan worden. Tot nu toe is hij slechts één keer als tweede geëindigd in de Formule 1, iets wat we als Mexico nog nooit hebben meegemaakt. Hij heeft aanbiedingen gehad van andere teams, maar die boden niet het niveau dat hij zocht. Hij verdient het om vooraan mee te vechten."