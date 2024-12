'Perez gaat Red Bull verlaten, aankondiging wordt snel verwacht'

Het team van Red Bull Racing lijkt een knoop door te hebben gehakt over Sergio Perez. De Mexicaan staat onder grote druk, en zijn toekomst bij het team was onzeker. Perez lijkt het team te gaan verlaten, en Red Bull lijkt snel met een aankondiging te gaan komen.

Perez beleefde dit jaar een zeer teleurstellend seizoen in de Formule 1. Hij verlengde zijn contract bij Red Bull, maar al snel werd duidelijk dat dit niet zoveel waard was. In de zomer werd er al getwijfeld aan zijn toekomst, maar Red Bull liet hem het seizoen afmaken. Vlak na de seizoensfinale in Abu Dhabi kwam de Red Bull-top bij elkaar, maar een officieel bericht bleef uit. Nu lijkt een aankondiging dichtbij te zijn.

Volgens de Duitse tak van Sky Sports heeft Red Bull nu definitief een besluit genomen. De Duitse zender meldt dat het tijdperk van Perez bij Red Bull ten einde is gekomen. Volgens Sky gaat Perez Red Bull verlaten, terwijl er eerder in andere media werd gesproken over een mogelijke rol als ambassadeur. Liam Lawson zou worden gepresenteerd als opvolger van Perez, de Nieuw-Zeelander reed dit jaar voor VCARB. Het nieuws wordt volgens Sky vanmiddag bekendgemaakt, eerder deze week stelde Red Bull-adviseur Helmut Marko dat er in de komende dagen iets bekend zal worden gemaakt.