Marko kritisch op Formule 1: "Het zit op een grens"

Het Formule 1-seizoen kwam vorige week ten einde in Abu Dhabi. Na 24 raceweekenden mochten de coureurs eindelijk op vakantie, al hadden veel van hen nog verplichtingen. Helmut Marko maakt zich zorgen en stelt dat de kalender een grens heeft bereikt.

Het Formule 1-seizoen duurde dit jaar zeer lang. Het seizoen werd afgesloten met twee zware triple headers, waarbij de teams in de laatste weken van het seizoen van Las Vegas direct moesten doorreizen naar Qatar. De overvolle kalender zorgt voor vermoeidheid. Daar hebben niet alleen de coureurs last van, maar ook het personeel van de teams. De werkdruk ligt zeer hoog, en dat kan voor problemen zorgen.

Grens

Red Bull-adviseur Helmut Marko is ook van mening dat er nu een grens is bereikt. De Oostenrijker is zeer kritisch in gesprek met zijn landgenoten van ORF: "Ik vind dat het op een grens zit en ik ben alleen nog maar onderdeel van het senior management. Men moet eens naar de monteurs kijken, zoals tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Die race werd laat op de avond verreden, nadat de monteurs een vlucht van iets van veertien tot zestien uur achter de rug hadden en gewoon op hetzelfde tempo door moesten gaan."

Kalender

Marko pleit dan ook voor veranderingen in de toekomst. Hij heeft het niet over minder races, maar wel over de indeling van de kalender: "Als we die 24 races willen behouden, dan moet de volgorde echt beter. Men vliegt de hele wereld over, dat is gewoon zo. Als je het mij vraagt, zijn meer races gewoon niet goed, ook niet als je naar de werkdruk kijkt. Tenzij je begint met twee crews. De verdeling van de races moet simpelweg beter in balans zijn. Je hebt traditionele Europese races, maar ook nieuwe races die goed zijn, maar bepaalde autosportcultuur missen. Die cultuur hebben ze in Spa of Monza bijvoorbeeld wel, maar zo moeten we de balans in stand houden. Het aantal races mag niet toenemen, als het aan mij ligt."