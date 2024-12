Norris baalt niet van verloren titelstrijd: "Stond nooit dicht genoeg bij Max"

Lando Norris moest zich op vrijdag melden bij het FIA-gala in Rwanda. Hij haalde hier zijn prijs voor de tweede plaats in het wereldkampioenschap op. Hij ging dit jaar de strijd met Max Verstappen aan, maar hij heeft geen bitterzoete gevoelens overgehouden aan dit gevecht.

Norris ontpopte zich dit jaar tot de grote titeluitdager van Verstappen. Vlak na de zomerstop had hij het momentum in handen, maar uiteindelijk moest de McLaren-coureur met de witte vlag zwaaien. In Las Vegas veroverde Verstappen de wereldtitel, en Norris verlegde zijn focus naar de strijd om de constructeurstitel. In Abu Dhabi won hij de seizoensfinale, en daarmee bezorgde hij zijn team de titel.

Feesten

In de Rwandese hoofdstad Kigali verscheen Norris dat ook op de rode loper met zijn team. De Brit liet daar aan de internationale media weten dat hij zich vermaakte in de stad: "Ik ga graag naar nieuwe plaatsen, dus ik ben blij om hier te zijn. We gaan vanavond feesten als team en ik ben lang niet meer bij een prijsuitreiking geweest. Ik ben dan ook nog blijer om hier te zijn, omdat we iets te vieren hebben."

Bitterzoet

Bij het gala in Kigali werd Norris vanzelfsprekend ook gevraagd naar zijn titelstrijd met Verstappen. De Brit kreeg de vraag of hij een bitterzoet gevoel heeft, omdat hij de titelstrijd verloor van Verstappen. Norris reageert zeer realistisch: "Nee, want ik stond nooit dicht genoeg bij Max. Als iemand dacht dat ik zou winnen, is dat een beetje vergezocht. Tegelijkertijd hebben we het zo lang mogelijk geprobeerd."