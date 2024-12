Norris: "Coureurs die zeggen dat de F1-kalender te zwaar voor hen is, liegen"

Lando Norris is het absoluut niet eens met de coureurs die klagen over de te zware Formule 1-kalender. De Brit stelt dat alle coureurs die klagen over de huidige kalender - die 24 races telt - liegen.

De Formule 1-kalender is de laatste jaren flink uitgebreid. In 2022 werd er een recordaantal van 23 races afgewerkt, maar dat record werd in 2024 alweer aangescherpt. Dit jaar werkt de koningsklasse van de autosport voor het eerst in de geschiedenis een seizoen af die bestaat uit 24 Grands Prix. Dit lange seizoen begon op 21 februari met de wintertest in Bahrein en eindigde op 10 december met de post-season test op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

De 24 races tellende kalender vroeg veel van de teams, en diverse triple-headers zorgden ervoor dat veel rijders zich afvroegen of 24 Grands Prix niet te veel van het goede was. Een van de coureurs die veel kritiek uitte op de overvolle kalender was viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Hij wees vooral naar de onlogische indeling van de kalender en het vele gereis dat dit met zich meebracht. Ook na de laatste Grand Prix in Abu Dhabi stipte de Red Bull-rijder dit nogmaals aan door aan te geven dat het seizoen lang genoeg is geweest en dat hij blij is dat het nu wel even klaar is.

Lando Norris heeft echter een hele andere mening dan de Nederlander. Hij vindt een Formule 1-kalender die 24 races telt helemaal niet zwaar voor de coureurs en stelt dat alle coureurs die zeggen dat het wel zwaar is voor hen liegen. "Nee, het is niet zwaar voor ons als coureurs. Als coureurs zeggen dat het zwaar is, liegen ze. Dat is namelijk gewoon onzin. We leven een geweldig leven en we krijgen een hoop geld betaald", aldus Norris, die de kalender wel te zwaar vindt voor het persooneel van de teams. "De monteurs, de engineers, zij zijn degenen die later reizen, die slechtere vluchten hebben en die veel meer dagen moeten werken dan de coureurs. De volgende keer dat een coureur klaagt, zeg hem dan dat hij zijn mond moet houden."