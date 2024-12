Verstappen scoort meeste podiumplaatsen van 2024

Max Verstappen kende dit jaar een lastig seizoen in de Formule 1. Zijn team Red Bull was niet langer oppermachtig, maar toch wist hij zijn vierde wereldtitel te pakken. Hij wist er het beste uit te halen, en hij was dan ook de coureur met de meeste podiumplekken in 2024.

Verstappen had het dit seizoen niet altijd makkelijk in de Formule 1. De Nederlander begon sterk met meerdere zeges, maar daarna verloor Red Bull hun voorsprong. Verstappen moest vechten met zijn concurrenten van McLaren, Ferrari en Mercedes, maar hij maakte amper fouten. Dit zorgde ervoor dat hij elk weekend maximaal wist te presteren, en dat is terug te zien in de statistieken.

Verstappen is namelijk de coureur met de meeste podiumplekken in 2024. Veertien keer betrad hij dit jaar het ereschavot, en negen keer werd hij gehuldigd als winnaar. Verstappen had in dit klassement geen grote voorsprong op zijn concurrenten, want ook Charles Leclerc en Lando Norris stonden regelmatig op het podium. Beide coureurs stonden dertien keer op het podium, maar ze wonnen minder vaak dat Verstappen. Carlos Sainz wist de dubbele cijfers niet te bereiken, en hij mocht dit jaar negen keer het podium betreden. In totaal stonden er dit jaar tien coureurs op het podium. Ook Oscar Piastri (negen keer), Lewis Hamilton (vijf keer), Sergio Perez (vier keer), George Russell (vier keer), Esteban Ocon (een keer) en Pierre Gasly (een keer) beklommen dit jaar het podium.