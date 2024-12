GPDA-kopstuk verdedigt Verstappen na veelbesproken radiobericht

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend in Abu Dhabi weer voor een opvallende situatie. Hij was gefrustreerd vanwege een tijdstraf, waarna hij de stewards over de boordradio 'stupid idiots' noemde. De FIA opende geen onderzoek, en volgens GPDA-kopstuk Alexander Wurz is dat de juiste oplossing.

Verstappen kreeg in Abu Dhabi een tijdstraf van tien seconden voor een incident met Oscar Piastri in de eerste bocht. Na afloop van de race bood Verstappen zijn excuses aan, maar tijdens de race dacht hij er anders over. Gefrustreerd meldde hij zich op de boordradio en noemde hij de stewards 'stupid idiots'. Eerder dit jaar kreeg hij een tijdstraf voor het schelden tijdens een persconferentie, maar nu besloot de FIA geen onderzoek te openen.

Gesprek

Bij rijdersvakbond GPDA zijn ze blij met deze keuze van de FIA. GPDA-kopstuk Alexander Wurz legt zijn visie uit in gesprek met Formel1.de: "Ik zou in dit soort situaties verwachten dat de stewards of de FIA-president zelf de telefoon zouden pakken en met hem in gesprek zouden gaan. Je kan goed met Max in gesprek gaan. Je moet hem wel de tijd geven en dan gaat hij met je in gesprek. Uiteindelijk wil hij het goede doen. Aan de ene kant willen we een authentieke sport zien en willen we de coureurs leren kennen. Ze moeten zichzelf kunnen zijn. Dat is cool, goed en precies wat we willen."

Verantwoordelijkheid

Volgens Wurz is het ook niet de bedoeling dat de coureurs te ver gaan. De Oostenrijker wijst naar het feit dat er veel mensen opkijken naar de coureurs: "We hebben een sociale verantwoordelijkheid voor de mensen en kinderen die thuis meekijken. We zijn rolmodellen, maar we moeten ons ook niet achter clichés gaan verschuilen. Het rauwe is heel mooi, en de scheidslijn tussen het goede en het slechte is heel erg dun. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de FIA."