FIA opent geen onderzoek naar gefrustreerde Verstappen

Max Verstappen kende afgelopen weekend een frustrerende seizoensfinale in Abu Dhabi. Hij werd bestraft na een incident met Oscar Piastri, en tijdens de race haalde hij hard uit naar de stewards. De FIA heeft echter besloten om hier geen onderzoek naar te doen.

Verstappen raakte bij de start van de race de McLaren van Oscar Piastri. Bij het ingaan van de eerste bocht was er contact, spinden beide coureurs en viel vooral Piastri ver terug. De stewards onderzochten de zaak, en ze gaven Verstappen een tijdstraf van tien seconden. Verstappen reageerde kwaad op zijn straf en hij riep over de boordradio dat de stewards 'stupid idiots' waren. Na afloop van de race bood hij wel direct zijn excuses aan aan Piastri.

Eerder dit seizoen liep Verstappen tegen een taakstraf op, omdat hij het woordje 'fucked' had gebruikt tijdens een persconferentie. De uithaal van Verstappen in Abu Dhabi was opmerkelijk, maar er volgde geen onderzoek na de race. Dit gaat ook niet meer gebeuren, want de FIA gaat geen zaak openen. Motorsport.com deed navraag bij de FIA, en daar liet men weten dat ze geen onderzoek gaan doen en dat Verstappen niet hoeft te vrezen voor een nieuwe straf. Vrijdag zal Verstappen zijn eerder opgelopen taakstraf gaan uitvoeren voorafgaand het FIA-gala in Rwanda.