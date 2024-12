Marko waarschuwt Red Bull: "Het wordt steeds krapper"

Het team van Red Bull Racing had het dit jaar zwaar in de Formule 1. Max Verstappen pakte nog wel de wereldtitel, maar de concurrentie wist Red Bull in te halen. Helmut Marko is vanzelfsprekend blij met de titel van Verstappen, maar hij stelt wel dat het steeds krapper begint te worden.

Red Bull begon als de absolute favoriet aan het afgelopen seizoen. Na een aantal zeges van Verstappen leek er geen vuiltje aan de lucht te zijn, maar in Miami volgde de ommekeer. McLaren won met Lando Norris, en in de races daarna verloor Red Bull de voorsprong. Uiteindelijk werden ze ingehaald door McLaren en Ferrari, en kwam ook Mercedes regelmatig dichterbij. Verstappen redde de eer met de wereldtitel, maar Red Bull verloor wel de constructeurstitel aan McLaren.

Vorm

Red Bull-adviseur Helmut Marko zette zijn team na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi op scherp. Marko weet dat het beter moet en dat legde hij uit aan de Duitse tak van Sky Sports: "Als we deze vorm doorzetten naar volgend jaar, en ons niet verbeteren, dan wordt het nog krapper dan het dit jaar al is. Maar dat is het mooie van de sport. Het begint niet allemaal opnieuw, omdat het reglement stabiel is. Maar we hebben nog steeds wel onze zwakke plekken. We komen naar een circuit, en dan werkt de correlatie tussen onze simulaties, de windtunnel en de realiteit niet. De auto functioneert in een veel te klein venster. Onze technische afdeling heeft dus nog veel werk te doen."

Concurrentie

Marko ziet dat de concurrentie ook stappen heeft gezet, en stappen gaat zetten. De Oostenrijkse adviseur deelt een waarschuwing uit: "Het wordt steeds krapper. McLaren is stabiel qua rijderspaar, maar bij Ferrari wordt het interessant tussen Leclerc en... En Lewis Hamilton reed hier een geweldige race op de mediums, maar we moeten afwachten hoe het gaat bij Ferrari. Met Antonelli in de Mercedes zal het ook niet makkelijk worden. Ik zie wel een voordeel dat we met Max een duidelijke nummer één hebben."