Leclerc snelste in post season test, Tsunoda maakt Red Bull-debuut

De laatste officiële Formule 1-sessie van 2024 zit erop. Op het circuit van Yas Marina werd de traditionele post season test afgewerkt. Op de baan verschenen veel bekende gezichten, jonge talenten en coureurs in nieuwe kleuren. De snelste tijd werd genoteerd door Charles Leclerc.

Op het circuit van Yas Marina werden er eigenlijk twee tests in één afgewerkt. Elk team zette een auto in voor een rookie, en een auto voor een bandentest. Grote namen als Max Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso kwamen niet in actie. Jonge talenten zoals Paul Aron en Jak Crawford mochten voor het eerst meters maken. Ook Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto kwam in actie, hij reed bij zijn nieuwe werkgever Sauber.

Bij Sauber werd de tweede wagen bestuurd door Nico Hülkenberg. Getooid in een zwarte overall en een zwarte helm reed hij zijn eerste meters in de huidige Sauber-bolide. Met Bortoleto en Hülkenberg beschikte Sauber over hun nieuwe line-up, en ze waren niet de enige coureurs die konden wennen aan een nieuwe werkplek. Zo verscheen Esteban Ocon op de baan in een Haas, terwijl Carlos Sainz weer mocht instappen bij Williams. Gisteren kwam hij al in actie tijdens een speciale filmdag.

Opvallende namen

Sainz begon goed aan de dag, want in de ochtend was hij de snelste man. Hij was nipt sneller dan Charles Leclerc, die tot en met zondag nog zijn Ferrari-teamgenoot was. Leclerc vormde in de ochtendsessie een duo met Le Mans-winnaar Antonio Fuoco, in de middag mocht Arthur Leclerc ook weer rijden. Sainz bracht in de middagsessie veel tijd door in de pitbox, zijn nieuwe team was lang bezig met werkzaamheden aan zijn auto. In de laatste fase van de sessie kwam hij wel weer de baan op.

Bij het team van Red Bull mocht Yuki Tsunoda eindelijk laten zien wat hij waard is. De Japanner reed de bandentest, en hij maakte veel kilometers. In de andere Red Bull zat zijn vermoedelijk nieuwe teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman kreeg de hele dag de kans, en net als Tsunoda reed hij ruim honderd rondjes. Bij concurrent McLaren deelden Lando Norris en Oscar Piastri de auto voor de bandentest. De tweede auto was gereserveerd voor Patricio O'Ward, hij reed snelle rondetijden in de slotfase.

Weinig problemen

De dag verliep zonder al te veel grote problemen. In de ochtend spinde Norris in bocht veertien, maar hij kon gewoon zijn weg vervolgen. In de laatste minuten van de sessie werd er nog wel met de rode vlag gezwaaid, maar het was onduidelijk wat er precies aan de hand was. Een paar minuten later ging het licht weer op groen, en reden de coureurs weer de baan op. Het uitblijven van grote incidenten was positief, want de rookies konden hierdoor veel ervaring opdoen.

Antonelli

Mercedes had het plan om Andrea Kimi Antonelli veel te laten rijden, maar dat plannetje viel deels in het water. Antonelli was afgelopen weekend ziek, en hij werd in de ochtend vervangen door Frederik Vesti. In de middag kwam Antonelli wel in actie, en kon hij de nodige rondjes rijden. Hierdoor kwam Mercedes in de middag in actie met de nieuwe line-up voor 2025, George Russell reed namelijk de bandentest. Lewis Hamilton reed niet, hij was in Maleisië om afscheid te nemen van een belangrijke sponsor.

Tijden & kilometers

Hamiltons aanstaande teamgenoot Charles Leclerc noteerde de snelste tijd van de dag. De tijden zeggen echter weinig tijdens een testdag als deze. Leclerc was net iets sneller dan Sainz, Russell, Hülkenberg en Antonelli. De jonge Italiaan was gelijk ook de snelste rookie van de dag. Ook Ayumu Iwasa, O'Ward en Aron eindigde deze testdag in de top tien. De productiefste man van de dag was Liam Lawson, hij reed 159 rondjes.

Naast Lawson wisten ook onder meer Bortoleto, Sainz, Felipe Drugovich en Jack Doohan zeer veel rondjes te rijden. Na een lange dag kwam hiermee het spannende Formule 1-seizoen ten einde. Het was een bizar jaar vol met spanning, controverse en mooie momenten. De teams en coureurs kunnen nu even rustig aan gaan doen, het nieuwe seizoen gaat volgend jaar van start in Australië.