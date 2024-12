Sainz zet de knop om en focust zich op Williams

Carlos Sainz reed afgelopen weekend zijn laatste race voor Ferrari. Na afloop na hij uitgebreid afscheid, want vandaag rijdt hij al zijn eerste meters voor Williams. Sainz heeft zin in de nieuwe uitdaging, en hij stelt dat hij al tijdens de laatste rondes voor Ferrari dacht aan zijn overstap.

Sainz moet bij Ferrari plaatsmaken voor Lewis Hamilton. De Spanjaard maakte eerder dit jaar bekend dat hij overstapt naar Williams, en deze week rijdt hij zijn eerste meters voor de Britse renstal. Vandaag komt hij in Abu Dhabi in actie tijdens een speciale filmdag, en morgen rijdt hij de post season test voor Williams. Het wordt voor Sainz nu eventjes een stapje terug, maar hij wil de uitdaging aangaan.

Laatste rondjes

Sainz dacht tijdens de slotfase van de race in Abu Dhabi al aan zijn overstap. De Spanjaard legde dat na de race uit bij Motorsport.com. Hij kreeg de vraag of het moeilijk is om zo snel om te schakelen: "Om eerlijk te zijn, ik denk het niet. Ik ga niet liegen, tijdens mijn laatste rondjes was ik hard aan het pushen, maar ik begon ook dingen te voelen in de auto, en ik zei tegen mezelf dat ik dat moest onthouden. Op maandag en dinsdag moet ik me kunnen herinneren waarom deze auto zo snel is in deze bocht, en waarom dit zo goed voelt. Dit omdat ik waarschijnlijk weet wat ik maandag ga vinden, en dinsdag moet er wat marge zijn om dingen te verbeteren in de bochten waar ik de auto voelde. Dit vat samen dat ik ook al vooruit kijk."

Extreem gemotiveerd

De stap naar Williams lijkt een stap terug te zijn, maar Sainz ziet dat anders. De Spanjaard heeft zin in dit nieuwe avontuur, en daar is hij duidelijk over: "Ik ben extreem gemotiveerd om te beginnen met de uitdaging die voor me ligt. Vandaag is een dag waar ik zoveel mogelijk van moest genieten, mijn laatste dag in het rood. We hebben nog een paar dagen in Maranello voor de boeg, maar competitief gezien kijk ik altijd uit naar maandag en dinsdag om te kijken hoe ik de Williams-auto sneller kan maken."