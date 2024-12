"Marko kondigt belangrijke Red Bull-beslissing aan"

Het Formule 1-seizoen kwam vandaag ten einde, maar bij Red Bull moet men nog een belangrijke beslissing nemen. Op maandag staat een belangrijke vergadering op de planning. Helmut Marko stelt dat er dan beslissingen worden genomen, maar dat de buitenwereld pas later te horen krijgt wat er gaat gebeuren.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de line-up van de Red Bull-teams voor 2025. De kans is groot dat Sergio Perez aankomend seizoen niet voor het team rijdt. De entourage van Perez en Red Bull overleggen nog over hoe ze uit elkaar zullen gaan, maar er is nog geen besluit genomen. Daarnaast moet men beslissen wie Perez dan gaat opvolgen Red Bull, en wie het rijdersduo van VCARB gaan vormen.

Groot overleg

Red Bull-adviseur Helmut Marko verwees al vaker naar de vergadering van maandag. De Oostenrijker laat na de Grand Prix van Abu Dhabi aan Motorsport.com weten dat er een groot overleg op de planning staat: "Daarin zullen alle feiten worden besproken. Aan het einde daarvan zal er een beslissing worden genomen." Gevraagd of er een beslissing wordt genomen over beide teams, reageert Marko bevestigend: "Beide teams, over de line-up van beide teams wordt morgen beslist."

Tsunoda

Marko stelt echter wel dat de buitenwereld nog eventjes moet wachten op een officieel bericht: "Wanneer die beslissing wordt aangekondigd, ik denk niet dat dit maandag zal zijn." Deze beslissing hangt samen met het feit dat Yuki Tsunoda op dinsdag de bandentest afwerkt voor Red Bull: "Natuurlijk zullen we met een aankondiging wachten op de test van Yuki." Gevraagd of er later deze week een aankondiging komt, reageert Marko duidelijk: "Dat is momenteel wel het plan, ja."