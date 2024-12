Jos Verstappen heeft geen spijt van zware kritiek op Horner

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een bewogen seizoen in de Formule 1. Max Verstappen schitterde als vanouds, maar achter de schermen was het onrustig. Ook Jos Verstappen bemoeide zich ermee en hij haalde hard uit naar Christian Horner. Hij heeft geen spijt van die woorden.

Begin dit jaar ging het maar om één ding in de Formule 1-wereld. De rel omtrent mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Red Bull-teambaas Christian Horner overschaduwde de successen van Verstappen. Zijn vader Jos haalde in de media meerdere keren zeer hard uit naar Horner, en dat vond niet iedereen een goed idee. Max Verstappen haalde zijn schouders op, maar de rel bleef wel als een deken over het seizoen liggen.

Geen spijt

Verstappen trok zich er niets van aan, en hij pakte twee weken geleden de wereldtitel in Las Vegas. In een interview met De Telegraaf krijgt Jos Verstappen de vraag of hij spijt heeft van zijn uithalen naar Horner: "Nee, totaal niet. Wat de teambaas wel of niet uitspookt, dat heeft wel invloed op alles wat gaande is rond het team. En dus rond Max. Natuurlijk bemoei ik me daarmee. Ik zie het allemaal gebeuren en ik denk wel dat ik in de positie ben om er wat van te zeggen. Als ik voor het blok wordt gezet, dan geef ik mijn mening. Ik zal Max nooit schaden. Ik kijk naar het totale plaatje. Uiteindelijk sta ik achter alles wat ik gezegd heb."

Rust

Inmiddels lijkt het bij Red Bull weer wat beter te gaan. De storm is gaan liggen, en er lijkt geen sprake meer te zijn van onenigheid in de top. Als Jos Verstappen hiernaar wordt gevraagd, reageert hij bevestigend: "Dat gevoel heb ik wel. Topadviseur Helmut Marko lijkt ook weer meer zeggenschap te hebben en dat is mijns inziens een goede zaak. Het team groeit nu weer wat meer naar elkaar toe."