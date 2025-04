Jos Verstappen, voormalig Formule 1-coureur en vader van wereldkampioen Max Verstappen, laat tegenwoordig van zich horen in een totaal andere tak van autosport: de rallywereld. De Nederlander, die jarenlang zelf op de F1-grid stond, maakt nu indruk op onverharde wegen met hoge snelheden, scherpe bochten en spectaculaire sprongen. In een recent filmpje op sociale media liet Jos zien dat hij zijn snelheid en lef nog lang niet is verloren.

In de video is te zien hoe hij met zijn rallyauto volledig loskomt van de grond terwijl hij met hoge snelheid over een smalle weg stuitert. Aan de zijkant van de baan werd zijn snelheid gemeten op maar liefst 170 mijl per uur, oftewel zo’n 273 kilometer per uur – een indrukwekkende snelheid voor een rallywagen op dat terrein.

Helemaal gek

Het fragment trok ook de aandacht van Viaplay, die zoon Max Verstappen ermee confronteerde. De Red Bull-coureur reageerde met een lach: “Ja, hij stuurt mij dat natuurlijk ook door. Ik zeg: ‘Jij bent helemaal gek!’” Toch spreekt Max met bewondering over zijn vader: “Ik vind het knap wat hij doet. Ik zou het zelf echt niet doen, maar hij doet het heel goed.”

Dat Jos meer is dan alleen een waaghals, blijkt ook uit zijn recente prestaties. Samen met copiloot Renaud Jamoul won hij de Rally des Ardennes met een voorsprong van ruim 35 seconden op zijn naaste concurrent, Bastien Rouard. Die rijdt in een Hyundai i20, terwijl Jos namens Verstappen.com Racing aan de start verschijnt.

Tevreden Jos

Na afloop van de rally was Jos bijzonder tevreden over zijn optreden. “Het waren mooie, maar ook listige proeven. Je moest echt goed bij de les blijven. De laatste tijd gaat het erg goed,” vertelde hij. “De auto voelt goed aan, en we voelen ons samen prettig met de auto en het team. De notes zijn prima en we zijn goed op elkaar ingespeeld. We hebben er vertrouwen in, en dat heeft zich hier uitbetaald. Ik ben erg tevreden.”