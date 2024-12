Horner verdedigt Verstappen in ruzie met Russell: "Max liegt nooit"

De mediadag in Abu Dhabi is gisteren uitgelopen op een woordenstrijd tussen Max Verstappen en George Russell. De Brit beweerde dat Verstappen bij de stewards al liep te schelden en dat de Nederlander vervolgens had gedreigd om Russell op zijn kop in de muur te zetten. De viervoudig wereldkampioen ontkende dit en wordt gesteud door zijn teambaas.

Max Verstappen en George Russell zijn sinds de kwalificatie in Qatar niet bepaald de grootste vrienden. De twee coureurs kwamen elkaar tijdens hun opwarmronde voor de laatste run in Q3 tegen, waarbij de Brit bijna achterop de RB20 van de Nederlander knalde. Beide mannen werd vanwege het incident op het matje geroepen en mochten hun verhaal doen bij de stewards, die besloten om Nederlander één plaats gridstraf te geven.

De 27-jarige Red Bull-coureur stelde dat de straf belachelijk was, maar was vooral niet te spreken over het gedrag van Russell. Verstappen beweerde namelijk dat de Brit er bij de stewards alles aan had gedaan om de Nederlander een straf te bezorgen. De Red Bull-rijder stelde dat hij geen respect meer had voor de man uit King's Lynn. De Britse Mercedes-coureur liet het daar echter niet bij en besloot tijdens de mediadag in Abu Dhabi in de tegenaanval te gaan. Russell stelde dat Verstappen een pestkop was, bij de stewards liep te schelden en had gedreigd om hem in de muur te rijden bij de start van de GP van Qatar. Dit werd door Verstappen allemaal ontkend.

De ruzie tussen de twee coureurs is in de Formule 1-paddock het gespreksonderwerp, zo ook tijdens de FIA-persconferentie van de teambazen, waar Red Bull-teambaas Christian Horner aanwezig was. De 51-jarige Brit werd gevraagd of hij geloofde dat Verstappen daadwerkelijk gezegd zou hebben dat hij Russell op zijn kop in de muur zou zetten. "Max vertelt alleen maar de waarheid, dus ik geloof 100 procent dat wat hij zegt klopt", stelt Horner. "Natuurlijk waren er ook andere mensen in de stewardkamer. Ook zij kwamen terug en meldden dat ze behoorlijk verrast waren door de aanpak die [door Russell, red.] was gekozen."

Slopend seizoen

Later voegde Horner hier nog iets meer aan toe tijdens een interview met Sky Sports. "Het ding met Max is, is dat hij recht voor zijn raap is. Hij liegt nooit, vertelt je altijd de waarheid", aldus de Brit, die aangeeft dat de reden voor de ruzie mogelijk het slopende seizoen van 24 races zou kunnen zijn. "Er is veel over gezegd. Het is pantomimeseizoen. We bereiden ons voor op Kerstmis, dus er is misschien een beetje sprake van een eindejaarsblues. Maar ik denk niet dat het effect zal hebben op de Grand Prix zelf."