Haas F1 en de meerjarige deal met provider Play'n Go

Play'n Go maakte zijn partnerschap met MoneyGram Haas F1 Team bekend voorafgaand aan de Grand Prix van Las Vegas in het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap van 2023. De meerjarige samenwerking houdt in dat het logo van Play'n Go prominent wordt weergegeven op de auto en de teamkleding. Er werden ook plannen gemaakt om het logo ook te gebruiken voor de racepakken van de MoneyGram Haas F1 Team-coureurs Kevin Magnussen en Nico Hulkenberg voor het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap van 2024.

Play'n GO is wereldwijd marktleider in het leveren van entertainment aan de casino-industrie en is de maker van enkele van de meest gespeelde online casinospellen ter wereld, waaronder Book of Dead, Gerard's Gambit, Reactoonz en de Moon Princess-serie. Het bedrijf zet zich in voor een gereguleerde gamingindustrie die draait om plezier en entertainment. De games van het bedrijf trekken regelmatig meer dan anderhalf miljoen unieke spelers en meer dan een kwart miljard rondes per dag.

Johan Törnqvist, CEO en medeoprichter van Play'n Go, zei: "Wij geloven dat entertainment, gecombineerd met sterke regelgeving en innovatie, de game-industrie nog vele jaren zal laten floreren. Onze samenwerking met het MoneyGram Haas F1 Team zal onze games introduceren bij een geheel nieuw wereldwijd publiek en we zijn verheugd om deel uit te maken van Haas' reis om prestaties en innovatie zowel op als naast het circuit te stimuleren."

"De omvang van hun ambitie past perfect bij de onze - streven naar vooruitgang door integriteit, innovatie en entertainment," zei Guenther Steiner, teamleider van MoneyGram Haas F1 Team. "Ze zijn een echte wereldspeler, die ook hier in Amerika vooroplopen in de uitbreiding van de gamingsector. Ik weet zeker dat we de opwinding van Formule 1 aan legioenen nieuwe fans kunnen laten zien, zowel hier thuis als internationaal, door middel van dit partnerschap. Onze samenwerking is een samenwerking voor de lange termijn en ik kijk er echt naar uit om samen een krachtig voorstel te bouwen in de loop van de komende jaren."

Haas is het jongste team op de F1-grid, na hun debuut in 2016, en werd het eerste volledig door Amerika geleide F1-team in drie decennia. Opgericht door industrieel Gene Haas, zijn ze gevestigd in de VS, in dezelfde faciliteit in Kannapolis, North Carolina als Haas' kampioenswinnende NASCAR Sprint Cup Series-team, Stewart-Haas Racing.

Het MoneyGram Haas F1 Team gaat een moeilijk seizoen door, al staat Nico Hulkenberg op het moment tiende in de ranglijst met 35 punten. Zijn teamgenoot Kevin Magnussen doet het vooralsnog veel slechter en heeft nog maar 14 punten behaald. Oliver Bearman reed ook een paar races voor Haas in de Formule 1 en pakte hierin 7 punten.

Hulkenberg en Magnussen rijden volgend jaar beide niet voor het MoneyGram Haas F1 Team. Bearman heeft wel een van de twee plekken in de auto’s van dit team gekregen. Het andere stoeltje komt in handen van Esteban Ocon, die nu nog voor Alpine in de Formule 1 rijdt. Komend jaar rijdt hij dus net als Bearman in een auto met het logo van Play’n Go erop.