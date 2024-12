Marko onder de indruk van Hadjar: "Zag er heel positief uit"

Isack Hadjar kreeg in Abu Dhabi weer een kans bij Red Bull in de eerste vrije training. De Franse junior mocht plaatsnemen in de wagen van Max Verstappen, en dat ging niet slecht. Helmut Marko was tevreden en stelt dat Hadjar het vooraf opgestelde hoofddoel heeft behaald.

Hadjar sloot de eerste vrije training af op de vijftiende plaats. De Franse coureur reed geen echte pushronde, en hij had een beetje moeite met zijn zitpositie. Aan het begin van de sessie spinde hij, maar hij wist zich aardig te herstellen. Hadjar is in beeld voor een zitje bij VCARB voor volgend jaar, en dit weekend kan hij de titel in de Formule 2 pakken. Zijn vrije training voor Red Bull was een extraatje, maar voor Helmut Marko was het belangrijk.

Red Bull-adviseur Marko is immers benieuwd tot wat Hadjar in staat is. De Oostenrijker liet aan ORF weten dat de tijden van Hadjar een vertekenend beeld lieten zien: "De tijden met weinig brandstof zijn niet heel representatief. Maar al met al zag alles er heel positief uit. Het hoofddoel was dat hij de auto van Max niet kapot zou rijden. Maar voor een eerste keer met de uitdaging van een ietwat verkeerde zitpositie, heeft hij het heel erg goed gedaan." De zitpositie was vervelend, maar volgens Marko speelde er meer: "Daar bovenop hadden we ook nog een probleem met een sensor. Die longrun was indrukwekkend."