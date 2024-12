Uitslag VT1 Abu Dhabi: Leclerc toont snelheid, rookies stelen de show

De eerste vrije training van het laatste raceweekend van het jaar zit erop. Op het circuit van Yas Marina werd de snelste ronde genoteerd door Charles Leclerc. De tweede tijd werd in deze sessie neergezet door Lando Norris. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Met zes rookies achter het stuur ging de eerste vrije training van start. Max Verstappen bekeek vanaf de pitmuur hoe Isack Hadjar zijn auto de baan opstuurde. Hadjar was echter niet de eerste man op de baan, want die eer was weggelegd voor Fernando Alonso. De Spanjaard is zeker geen rookie meer.

Hadjar is dat wel, en dat was ook te merken. De Fransman had het lastig, want hij zat niet helemaal goed in de auto. Hij klaagde dat zijn benen in de weg zaten, waardoor het sturen niet helemaal goed ging. Aan het begin van de sessie spinde hij, en dat kwam niet helemaal lekker uit.

Bij McLaren zat de ervaren endurancerijder Ryo Hirakawa achter het stuur. De Japanner nam plaats in de wagen van Oscar Piastri, en hij begon met het verzamelen van data. Op zijn wagen waren de bekende aerorakes bevestigd, en ook Ayumu Iwasa was bezig met het data verzamelen.

Broeders

Bij Ferrari had men zich verheugd op een verbroederende sessie. Arthur Leclerc mocht namelijk plaatsnemen in de auto van Carlos Sainz, waardoor hij dus een duo vormde met zijn broer Charles Leclerc. De oudste van de Leclerc broeders moest echter lang wachten voordat hij de baan op kon. Zijn Ferrari had problemen en de monteurs waren hard bezig met het oplossen van een probleem.

Na een half uur kwam Charles Leclerc eindelijk de baan op. Voor het eerst reden we twee broers voor hetzelfde team op de baan. Op het circuit liet Hadjar weten dat nog niet alles naar wens was. Hij werd geblokkeerd, en hij reageerde woedend. Ook George Russell had het niet makkelijk, want de Brit had wat problemen met zijn remmen. Dit hield hem echter niet tegen, want hij bevond zich op dat moment aan de bovenkant van de tijdenlijst.

Leclerc

Ook Russells teamgenoot Lewis Hamilton was bezig met het noteren van snelle tijden. De zevenvoudig wereldkampioen is bezig met zijn laatste weekend voor Mercedes, en in deze sessie ging het aardig. Hij reed wel Lando Norris in de weg, maar de McLaren-coureur maakte er geen grote zaak van. Norris noteerde ook snelle tijden. Charles Leclerc maakte in de slotfase van de training de nodige meters. Na zijn problemen aan het begin van de training, trapte hij in het laatste kwartier het gaspedaal in. De Monegask noteerde de snelste tijd.

Rookies

De rookies wisten veel rondjes te rijden in de training. Felipe Drugovich was de snelste jongeling met de negende tijd. De meeste andere rookies mochten echter niet uitgebreid pushen. Hirakawa reed bijvoorbeeld pas in de laatste fase van de training rondjes op de rode banden. Ook Arthur Leclerc focuste zich niet op vliegende rondjes, maar dat zal hem niets uitmaken. Hij deelde de baan met zijn broer, en gezamenlijk reden ze na de training terug naar de pitlane.