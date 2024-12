Vasseur ziet Ferrari niet als titelfavoriet: "Heel moeilijk"

Het team van Ferrari kan dit weekend de constructeurstitel pakken in Abu Dhabi. Ze moeten hiervoor hun achterstand op McLaren gaan goedmaken. Teambaas Frédéric Vasseur wil de strijd aangaan, maar hij weet ook dat het een moeilijke strijd gaat worden.

McLaren kon de constructeurstitel veiligstellen in Qatar. Een tegenvallend weekend zorgde er echter voor dat Ferrari dichter bij kon komen, waardoor het verschil niet zo groot meer is. Ferrari heeft een achterstand van 21 WK-punten, en ze gaan er alles aan doen om toe te slaan op het circuit van Yas Marina. Het wordt een spannende strijd, want beide iconische teams staan al geruime tijd droog qua constructeurstitels.

Lastig

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil de strijd vol aangaan, maar hij weet dat het lastig gaat worden. De Fransman spreekt zich uit in de preview van Ferrari: "Voor het eerst in het hybride-tijdperk zijn we in het laatste raceweekend in de running voor de constructeurstitel. Dat is op zich al een geweldige prestatie, maar dit weekend proberen we de laatste belangrijke stap te zetten. Laten we eerlijk zijn, wiskundig gezien is het mogelijk, maar in werkelijkheid zal het heel moeilijk te realiseren zijn. Zelfs als we als eerste en tweede finishen, kan McLaren het zich veroorloven om als derde en vierde te eindigen, of zelfs nog slechter, en dan nog steeds aan de leiding gaan."

Uitdaging

Vasseur weet dat het geen makkelijk klusje gaat worden. De Franse teambaas weigert echter op te geven. Hij heeft veel vertrouwen in zijn coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz: "Ferrari heeft altijd van een uitdaging gehouden! Als we opnieuw een perfect weekend kunnen neerzetten van start tot finish, dan maken we in ieder geval een kans en kunnen we Abu Dhabi verlaten met de boodschap dat we ons best hebben gedaan. We hebben ons grondig voorbereid en we weten dat de kwalificatie een belangrijke rol zal spelen, ook al presteert onze auto meestal beter in de race. Charles, Carlos en het team zijn klaar om met man en macht te vechten om de titel mee naar huis te kunnen nemen."