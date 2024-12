Wereldkampioen Verstappen trapt seizoensfinale af in perszaal

Op het circuit van Yas Marina gaat vandaag het laatste raceweekend van het seizoen van start. In Abu Dhabi staat vandaag de gebruikelijke mediadag op het programma. Wereldkampioen Max Verstappen moet zich voor de laatste keer dit jaar melden bij de persconferentie van de FIA.

Vandaag melden de teams en de coureurs zich in de paddock voor de laatste mediadag van het seizoen. Voor veel coureurs wordt het een bijzonder weekend, omdat ze de sport gaan verlaten of overstappen naar een ander team. Voor veel teams wordt het een belangrijk weekend, want er staat nog veel op het spel in het constructeurskampioenschap. De teams van Ferrari en McLaren strijden nog om de constructeurstitel, en veel andere posities zijn nog niet verdeeld.

Verstappen

Om 14:30 lokale tijd begint het laatste persmoment van het jaar. In de perszaal moeten dan Lewis Hamilton, Carlos Sainz en Oscar Piastri zich melden. Sainz en Hamilton rijden dit weekend hun laatste race voor hun teams. Om 15:00 lokale is het tijd voor het tweede groepje coureurs dat zich moet melden in de perszaal. Wereldkampioen Max Verstappen moet zich dan melden in het gezelschap van Nico Hülkenberg en Franco Colapinto.

Binotto

Op de vrijdag moeten vertegenwoordigers van de teams zich melden in de perszaal. Tussen de eerste en de tweede vrije training in schuiven dan Red Bull-teambaas Christian Horner, McLaren-teambaas Andrea Stella en Audi-kopstuk Mattia Binotto zich melden. Voor Binotto is het zijn comeback in de perszaal. De Italiaan is nu hard bezig met de transformatie van het team van Sauber naar het fabrieksteam van Audi.