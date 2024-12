Strijdbare Norris benadrukt: "We moeten in Abu Dhabi de klus klaren"

Het team van McLaren kan dit weekend voor het eerst sinds 1998 het constructeurskampioenschap gaan winnen. De Britse renstal zal dan de voorsprong van 21 punten op Ferrari succesvol moeten verdedigen. Lando Norris stelt dat het team uit Woking de klus moet klaren in Abu Dhabi.

McLaren-coureur Lando Norris kende afgelopen weekend een teleurstellende race in Qatar. De Brit zat Max Verstappen lang op de hielen en leek op de harde band zelfs over een snellere bolide te beschikken, maar daar kon de 25-jarige niet van profiteren. Norris kreeg namelijk een tien seconden stop-and-go penalty, omdat hij halverwege de race niet van zijn gas was gegaan onder de gele vlaggen. Hierdoor kwam hij uiteindelijk niet verder dan P10.

Dit was niet alleen voor Norris, maar voor het hele team van McLaren een domper. Bij een overwinning van Norris - en ervan uit gaande dat hij de snelste ronde dan ook had gereden - had het team uit Woking namelijk haar eerste constructeurstitel sinds 1998 in de wacht gesleept. Door de straf van de man uit Bristol kon Ferrari het gat echter verkleinen van 30 naar 21 punten achterstand, waardoor McLaren in Abu Dhabi alles op alles zal moeten zetten om de Scuderia van zich af te houden.

Alles geven

Lando Norris kijkt in ieder geval uit naar de seizoensfinale. Hij stelt dat hij alles zal gaan geven, zodat hij samen met zijn team de constructeurstitel kan binnenslepen. "De finale staat dit weekend op het programma in Abu Dhabi. We hadden een snelle auto in Qatar, dus ik ben benieuwd wat we dit weekend kunnen doen", vertelt de drievoudig Grand Prix-winnaar in het persbericht van McLaren. "Ik ben gefocust en klaar om nog één keer alles te geven, zodat we het constructeurskampioenschap mee naar huis kunnen nemen."

"Het is een seizoen geweest dat ik nooit ga vergeten"

Het zou voor Norris zijn eerste prijs in de Formule 1 zijn, mocht hij het constructeurskampioenschap winnen met zijn team, al hadden dat er misschien ook wel twee kunnen zijn. Hij streed namelijk met Max Verstappen om het rijderskampioenschap, maar kwam toch tekort, waardoor de Nederlander zich in Las Vegas al tot wereldkampioen kon kronen. Ondanks het mislopen van zijn eerste wereldtitel kijkt de Brit met een goed gevoel terug op zijn 2024-seizoen.

"Het is absoluut een seizoen geweest dat ik nooit zal vergeten; van het behalen van mijn eerste overwinning in Miami tot het bijna winnen van het coureurskampioenschap", stelt de McLaren-rijder. "Het hele team heeft ongelooflijk goed werk geleverd door ons dit seizoen een hele leuke auto te geven om in te rijden, en ik wil iedereen daarvoor bedanken. Abu Dhabi is altijd een geweldige plek om het seizoen af ​​te sluiten. Nu moeten we daarheen gaan en de klus klaren."