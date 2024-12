Verstappen legt rapporteren Norris uit: "Wist dat ze hier streng mee zijn"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Qatarese Grand Prix op zijn naam. De Nederlander lette goed op tijdens de race en hij gaf zijn team de opdracht om Lando Norris te rapporteren. Het was een opvallend moment, maar Verstappen wist dat hij direct zou worden onderzocht bij een dergelijke overtreding.

Halverwege de race werd er op het rechte stuk met gele vlaggen gezwaaid. Alexander Albon was zijn spiegel verloren, en het onderdeel lag vlak naast de racelijn. Aangezien er gele vlaggen hingen, moesten de coureurs van hun gas gaan. Norris deed dit niet, en Verstappen zag dit gebeuren. De Nederlander meldde het direct aan zijn team, en uiteindelijk ontving Norris een stop and go penalty van tien seconden.

Verstappen was zeer scherp, en men vroeg zich direct af hoe hij de actie van Norris had opgemerkt. Tijdens de persconferentie na de race werd Verstappen gevraagd of hij werk maakt van de regels, en wat dit over hem als coureur zegt: "Ik bedoel, ik wist dat ik van mijn gas ging, omdat ik een dubbele gele vlag zag. En ik wist dat als ik niet van mijn gas was gegaan, het natuurlijk direct zou worden onderzocht. Je zit er dus vol op. Ik bedoel, ik vroeg of hij van zijn gas was gegaan, want hij had DRS van een achterblijver op dat moment. Toen we uit bocht 1 kwamen, zag ik dat hij dichter bij was gekomen. Dus ik vroeg het team om het te checken. Het was een normale vraag. Ik wist dat ze met dubbele gele vlaggen nogal streng zijn."