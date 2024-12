Russell sneert terug naar Verstappen: "Verwachtte een crash"

George Russell zorgde dit weekend voor veel woede bij Max Verstappen. Door een incident met Russell in de kwalificatie kreeg Verstappen een gridstraf, en de Nederlander vond het gedrag van de Mercedes-coureur nergens op slaan. Russell stelt dat hij een crash met Verstappen verwachtte.

Verstappen ontving op zaterdagavond een gridstraf van één positie, omdat hij Russell had geblokkeerd tijdens een cool down lap. Een getergde Verstappen wist vandaag Russell te verslaan, en zijn zege was dan ook geen verrassing. Na afloop van de Grand Prix keek Verstappen terug op zijn straf, en daarbij haalde hij keihard uit naar Russell. Hij is klaar met zijn gedrag bij de stewards, en hij stelde dat hij geen respect meer heeft voor de Brit. Woest riep hij dat Russell moest oprotten.

Russell had ook wel door dat Verstappen eventjes klaar met hem was. De Britse Mercedes-coureur verwachtte drama bij de start, zo liet hij weten aan de internationale media: "Om eerlijk te zijn verwachtte ik een crash, maar we hebben het makkelijk voor hem gemaakt, want Lewis en ik hadden een rampzalige start. Het was voor hem een simpele inhaalactie, en dat was frustrerend voor ons. Het is vreemd hoe de dingen gaan en als de auto snel is, lijkt alles goed te werken. Wanneer de auto pace mist, lijkt alles een beetje mis te gaan en vandaag was daar een goed voorbeeld van."