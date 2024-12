Verstappen verliest respect voor schijnheilige Russell: "Hij moet oprotten"

Max Verstappen won vandaag de Qatarese Grand Prix. De Nederlander stond getergd aan de start nadat hij gisteren een opvallende gridstraf had ontvangen. Verstappen vond dat George Russell hier een flink aandeel in hand, en hij stelt dat hij zijn respect voor de Brit is verloren.

Verstappen kreeg na de kwalificatie een gridstraf van één positie, omdat hij Russell had geblokkeerd. Beide coureurs waren toen echter bezig met een cool down lap, waardoor de straf enigszins zwaar leek te zijn. Verstappen was niet blij met zijn straf, en bij de start van de race stelde hij orde op zaken. Hij greep de leiding, en die gaf hij niet meer uit handen. Russell kende een lastige race en ontving ook nog een tijdstraf voor een fout onder de Safety Car.

Verstappen was na afloop heel erg blij met zijn zege. Hij was getergd, en in gesprek met Viaplay kreeg hij de vraag of een getergde Verstappen de beste Verstappen is: "Ja, dat denk ik wel. Ik was er enorm opgebrand om direct in de eerste bocht vooraan te liggen." Gevraagd of dit kwam door de straf, reageerde Verstappen fel: "Ja, maar ook van hoe er vanaf de andere kant werd gehandeld door een coureur in kwestie tijdens de meeting bij de stewards. Dat sloeg nergens op. Ik denk dat ik veel respect heb voor andere rijders, maar na gisteravond ben ik dat bij hem verloren." Verstappen wordt dan gevraagd naar Russell: "Ik vond het belachelijk hoe hij mij een penalty wilde aansmeren. Daar was ik zwaar pissig over tegenover hem."

Verstappen zit ook niet te wachten op een gesprekje met Russell. De Nederlander is daar duidelijk over als hij ernaar wordt gevraagd: "Nu nog even niet, maar weet je wat het is? Hij doet het altijd heel netjes voor de camera, maar als je dan met hem persoonlijk binnen zit, het is een ander persoon. Daar kan ik slecht tegen en dan kan je beter oprotten. Ik wil er niets mee te maken hebben."