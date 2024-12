Marko uitzinnig na zege Verstappen: "Belangrijk en motiverend"

Max Verstappen schreef vandaag de Qatarese Grand Prix op machtige wijze op zijn naam. De Nederlander reed een sterke race, en hij bezorgde zijn team Red Bull Racing veel vreugde. Helmut Marko stelt dat deze zege enorm belangrijk is en motiverend werkt.

Verstappen had het zwaar in de sprintrace van gisteren. Hij verwachtte weinig wonderen voor de rest van het weekend, maar in de kwalificatie was hij sterk. Hij verloor zijn pole position na een gridstraf, maar bij de start van de race stelde hij orde op zaken. Hij greep de leiding en zijn zege kwam op geen enkel moment echt in gevaar. Verstappen reageerde trots, en dat waren ze ook bij Red Bull.

Fantastische race

Red Bull-adviseur Helmut Marko was heel erg blij met de zege van zijn Nederlandse superster. De Oostenrijker sprak zich na de race uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "De juiste veranderingen zijn doorgevoerd aan de auto en Max reed wederom een fantastische race. Hij heeft Lando Norris altijd op een afstandje gehouden, zodat de DRS niet geactiveerd kon worden. Bij de herstarts was Max ook heel goed. Bij een van de herstarts ging het een beetje mis, omdat de banden te koud waren. Hij spinde de banden te veel, maar hij herstelde de afstand gelijk."

Motiverend

Marko verwacht dat de verschillen volgend jaar nog kleiner zullen zijn. Deze zege komt dan ook geroepen, zo legt Marko uit na afloop van de race in Qatar: "Het was een erg bewogen race. Het was niet makkelijk om alles bij elkaar te houden en bij de Safety Car werkten de lichten niet altijd. Er gebeurde dus echt van alles. Zo'n overwinning is natuurlijk ontzettend belangrijk en motiverend. We moeten dit momentum meenemen."