Hamilton stelt mening deels bij: "Ik weet zeker dat ik het nog steeds heb"

Lewis Hamilton kende opnieuw een lastige kwalificatie. De zevenvoudig wereldkampioen kwam niet verder dan P6, terwijl zijn teamgenoot George Russell de pole greep. Hamilton is opnieuw gefrustreerd vanwege het grote verschil naar zijn teamgenoot, maar stelt dat hij het nog wel in zich heeft om in de Formule 1 te kunnen presteren.

De laatste weken heeft Mercedes-coureur Lewis Hamilton te maken gehad met een achtbaan aan emoties. De 39-jarige Brit, die na dit seizoen vertrekt naar het team van Ferrari, beleefde een rampweekend in São Paulo, waarna hij zelfs even nadacht over een vroegtijdig vertrek bij Mercedes. Een aantal weken later in Las Vegas bleef de teleurstelling echter aanwezig bij Hamilton, die met een zeer snelle W15 in de kwalificatie niet verder kwam dan P10. Maar op de zaterdagavond in de gokstad maakte deze teleurstelling plaats voor blijdschap en opluchting, nadat hij een fenomenale inhaalrace bekroonde met een knappe tweede plaats.

Hierdoor reisde de zevenvoudig wereldkampioen met veel vertrouwen af naar Doha, waar de Formule 1 dit weekend haar 23e GP van 2024 afwerkt. Maar het Grand Prix-weekend in Qatar is er tot dusver één die alleen maar tot frustratie heeft geleid bij Hamilton. Hij komt al het hele weekend flink tekort ten opzichte van zijn teamgenoot en stelde na de sprintkwalificatie dat hij "gewoon te langzaam" was en dat dat tijdens alle kwalificaties zo is.

Helaas voor de Brit kwam dit ook tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace weer tot uiting. Hamilton was tijdens de sprintkwalificatie 0,399 seconden langzamer dan teamgenoot Russell, en dit was tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar zelfs nog iets meer, 0,436 seconden. Russell ging zodoende met de pole aan de haal, terwijl Hamilton niet verder kwam dan P6. Na de eerdere opmerkelijke uitspraken van de man uit Stevenage, was hij na de kwalificatie voor de hoofdrace opeens toch weer wat positiever gestemd. "Ja, ik weet dat ik het nog steeds heb, alleen de auto gaat niet sneller", stelde Hamilton na de sessie tegenover Motorsport.com. "Ik weet zeker dat ik het nog heb. Het is geen vraag in mijn hoofd. Maar ik kijk wel uit naar het einde van het seizoen."

"Ik ben langzaam"

Als de Mercedes-coureur daarna op het verschil met Russell gewezen wordt, kan hij toch niet anders dan opnieuw toegeven dat hij nog steeds de snelheid niet heeft. "Ik ben langzaam. Ik ben een halve seconde langzamer dan mijn teamgenoot in dezelfde auto." Op de vraag of de opmerkingen over zijn tempo verder gingen dan alleen dit weekend, antwoordde hij: "Ja, dat is het hele jaar zo geweest."

Hamilton wilde geen antwoord geven op de vraag wat er niet werkte bij hem, maar gaf wel aan dat er geen directe oplossing zou zijn die hem zou kunnen helpen voor het einde van het seizoen. "Het is niet mogelijk om het te veranderen op dit moment."