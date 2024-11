Hamilton haalt zijn schouders op: "Ben gewoon te langzaam"

Lewis Hamilton start de sprintrace van vandaag vanaf de zevende plaats. De zevenvoudig wereldkampioen kende geen sterke sprint kwalificatie, en de teleurstelling was weer groot. Hamilton heeft een simpele reden voor zijn tegenvallende resultaat, hij was gewoon te langzaam.

Het team van Mercedes reisde met een goed gevoel af naar het circuit van Losail in Qatar. Op de baan nabij de hoofdstad Doha wist George Russell de eer nog te redden met de tweede tijd in de sprint kwalificatie. Zijn teamgenoot Hamilton kon zich niet in de strijd om de sprintpole mengen en hij moest genoegen nemen met de zevende tijd. Hij moest bijna een halve seconde toegeven op de poletijd van Lando Norris.

Na afloop was Hamilton gebroken. Hij baalde van het tegenvallende resultaat en hij wist precies wat er aan de hand was. Bij F1 TV sprak hij zich uit: "Het was hetzelfde als in elke andere kwalificatie, het was gewoon niet zo goed. Ik ben gewoon langzaam. Het is hetzelfde als elk weekend. De auto voelde wel aardig aan, er waren geen problemen. Veel meer is er niet over te zeggen." Vooruitkijkend op de sprintrace klinkt Hamilton nog niet heel positief: "De longrun voelde niet zo slecht aan. Maar als je staat waar ik sta, is het haast onmogelijk om te strijden voor de zeges. Maar dit is de sprint, ik ga doen wat ik kan."