Marko haalt opgelucht adem: "Gelukkig hebben we in Brazilië gewonnen"

Max Verstappen kende vandaag een rampzalige sprintrace in Qatar. De Nederlandse Red Bull-coureur had amper grip en hij kwam als achtste over de streep. Helmut Marko deelt de teleurstelling en hij is blij dat Verstappen enkele weken geleden wist te winnen in Brazilië.

Verstappen kwam zeer slecht weg bij de start van de sprintrace. De Nederlandse Red Bull-coureur verloor een aantal plaatsen, en hij wist zijn achterstand daarna ook niet meer goed te maken. Hij haalde alleen Pierre Gasly nog in, maar Nico Hülkenberg was simpelweg te snel. Achter de Haas van de Duitser kwam Verstappen slechts als achtste over de streep, en dat leverde hem één puntje op.

Temperatuur

Na afloop was Verstappen enorm gefrustreerd en noemde hij de RB20 een rallyauto. Red Bull-adviseur Helmut Marko legde de situatie uit bij Servus TV: "De start was deze keer gewoon heel slecht. Ik denk dat dat komt omdat de banden niet op temperatuur waren. Hij slipte gewoon en de auto was in de openingsfase helemaal uit balans, maar verder ontbrak het ons dit keer ook aan snelheid. Ja, we hebben een paar dingen geprobeerd bij Checo, met verschillende vleugels bijvoorbeeld. Maar aan de rondetijden te zien was het niet veelbelovend, dus we moeten iets bedenken."

Brazilië

Bij Red Bull moeten ze snel op zoek gaan naar een oplossing, want de kwalificatie staat alweer voor de deur. Marko wil graag verbetering gaan zien: "Het moet beter kunnen in de kwalificatie en de Grand Prix, want je ziet dat inhalen hier echt enorm moeilijk is. Russell had naar mijn idee bijvoorbeeld de snellere auto, maar hij kwam er ook niet voorbij. Gelukkig hebben we de race in Brazilië nog gewonnen en konden we het in Las Vegas afmaken."