Brown grijnst om bizarre actie Norris: "Was niet afgesproken"

Het team van McLaren deed uitstekende zaken in de strijd om de constructeurstitel in de sprintrace in Qatar. Oscar Piastri en Lando Norris grepen een 1-2tje, al wisselden ze in de slotmeters van positie. Zak Brown kan er wel om lachen en legt uit dat het niet het plan was.

Norris reed met speels gemak weg bij de rest van het veld. Bij de start kon hij een gaatje slaan, maar hij moest Piastri helpen in diens duel met George Russell. Norris gaf zijn teamgenootje DRS, en in de laatste meters van de race besloot hij nog een cadeautje uit te delen. Hij ging van zijn gas af en gaf Piastri daarmee de sprintzege. Het was opvallend, want McLaren had Norris vlak daarvoor laten weten dat dit niet de bedoeling was.

McLaren-CEO Zak Brown kon er uiteindelijk wel om lachen. Direct na de finish sloeg de Amerikaan zijn coureurs lachend op de schouders. Bij F1 TV keek Brown terug op de sprint: "Lando en Oscar zijn geweldige teamgenoten. Deze race liet zien hoeveel ze elkaar hielpen en hoe ze raceten voor het team. Oscar hielp Lando in Brazilië en dit was de manier waarop Lando hem bedankte." Brown benadrukt dat dit geen geplande actie was: "Dat was niet afgesproken van tevoren. Dit was volledig Lando's beslissing. Maar het was een 1-2tje, en het was een spannende race. Dit waren negentien rondjes waarin ik geen nagels meer heb overgehouden!"