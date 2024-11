Piastri dankt Norris na cadeautje: "Hebben geweldig teamwerk afgeleverd"

Oscar Piastri heeft de sprintrace in Qatar voor het tweede jaar op rij gewonnen. De Australiër leek tweede te gaan worden, maar kreeg de overwinning cadeau van teamgenoot Lando Norris.

McLaren-coureur Oscar Piastri kreeg vanaf de Grand Prix van Azerbeidzjan de opdracht om Lando Norris meer te gaan helpen. De Brit was namelijk in een titelstrijd verwikkeld met Max Verstappen en had alle punten nodig om de grote achterstand op zijn titelrivaal goed te maken. Dit kwam onder andere tot uiting tijdens de sprintrace in Brazilië, waar Piastri op weg leek naar de overwinning, maar drie ronden voor het einde aan de kant ging, zodat Norris weer een puntje extra had.

De Brit was zijn Australische teamgenoot daarvoor erg dankbaar, en had blijkbaar het gevoel dat hij nog wat terug moest doen voor zijn teamgenoot. Dit deed hij tijdens de sprintrace vandaag in Qatar. Norris was overduidelijk het snelst, maar besloot kort voor Piastri te blijven rijden zodat hij een slipstream en DRS had om Russell van zich af te kunnen houden in de strijd om P2. Dit lukte waardoor bij het ingaan van de laatste bocht Norris op P1 reed en Piastri achter hem op P2, totdat er een verrassende apotheose plaatsvond. De man uit Bristol ging bij het uitkomen van de laatste bocht ineens langzamer rijden en besloot Piastri voorbij te laten om hem zo te bedanken voor zijn hulp in São Paulo.

Na de race dankt Piastri zijn teamgenoot voor zijn hulp. "Het ging de hele race om verdedigen", begint de man uit Melbourne tegenover F1.com. "Ik had een goede start en een goede bocht één, maar had daarna niet echt het tempo. Ik denk dat ik de voorbanden al snel kapot heb gereden. Ik had het de rest van de sprint een beetje moeilijk, maar we hebben een geweldig staaltje teamwerk geleverd. Zonder die hulp [van Norris, red.] zou het een veel moeilijkere sprintrace zijn geweest. Fijn om een ​​McLaren één-tweetje te hebben."