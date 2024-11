Perez en Colapinto starten sprintrace vanuit pitlane

De startopstelling van de sprintrace in Qatar zal er straks iets anders uitzien. Twee teams hebben namelijk de set-up gewijzigd waardoor Sergio Perez en Franco Colapinto vanuit de pitlane zullen starten. Beide coureurs kenden een teleurstellende sprint kwalificatie op vrijdag.

Perez en Colapinto vielen allebei af in het eerste gedeelte van de sprint kwalificatie. Vooral bij Perez was de teleurstelling groot, want de Mexicaan doet er alles aan om zijn toekomst bij Red Bull te redden. Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull en Williams wijzigingen hebben doorgevoerd aan de set-up van de ophanging. Dat betekent dus dat Perez en Colapinto de sprintrace vanuit de pitlane moeten starten. De kans is klein dat ze zich kunnen mengen in de strijd om de punten.