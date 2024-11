Verstappen goudeerlijk: "We hadden gewoon geen snelheid"

Max Verstappen noteerde in de sprint kwalificatie in Qatar slechts de zesde tijd. Een week na zijn titelrace in Las Vegas staat hij weer met beide benen op de grond. De viervoudig wereldkampioen was na afloop enorm realistisch en stelde dat Red Bull gewoon te langzaam was.

Red Bull reisde niet als de favoriet naar Qatar af. In de sprint kwalificatie werd wel duidelijk dat de Oostenrijkse renstal wederom niet het snelste team is. Sergio Perez viel wederom vroeg af, waardoor alle druk weer op de schouders van Verstappen kwam te liggen. De Nederlander is dat wel gewend, maar hij weet ook dat de andere teams simpelweg sneller zijn. Verstappen moest genoegen nemen met de zesde tijd, op 0,303 seconden van Lando Norris.

Geen snelheid

Verstappen reageerde al zeer koeltjes over de boordradio, en ook naar die sessie was dat zijn reactie. Verstappen reageerde goudeerlijk bij F1 TV: "We hadden gewoon geen snelheid om eerlijk te zijn. We waren langzaam, en ik had niet echt de balans om aan te vallen. Alles op hoge snelheid is oké, maar al het andere niet. Dat maakt het moeilijk om te pushen." Verstappen vindt de zesde plaats dan ook een realistische uitslag, en hij is nog negatiever: "Misschien zelfs wel P7, maar het is natuurlijk niet waar we willen staan."

Sprintrace

Verstappen verwacht ook geen wonderen van de zaterdag. Morgen zal hij eerst de sprintrace moeten overleven, en daar ziet Verstappen vooralsnog weinig kansen: "Tijdens de sprintrace wordt het waarschijnlijk moeilijk om met de auto's om mij heen te vechten. Voor de kwalificatie moeten we kijken of we de situatie wat kunnen verbeteren. Maar ik verwacht niet dat het plotseling compleet omdraait en dat het wel werkt. Dus ja, het is niet geweldig."