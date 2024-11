Leclerc en Sainz leggen onenigheid bij: "Heb ik nooit aan getwijfeld"

Charles Leclerc en Carlos Sainz zorgden vorige week in Las Vegas voor onrust. De twee Ferrari-coureurs leken niet heel blij met elkaar te zijn. Voor Ferrari was dat niet handig, aangezien ze nog steeds strijden om de constructeurstitel. De coureurs hebben de strijdbijl echter begraven.

In Las Vegas reden Leclerc en Sainz geruime tijd achter elkaar aan. Ze waren niet bepaald blij met elkaar, en dat zorgde voor veel frustratie. Leclerc uitte zijn gevoelens direct na de race in een fel radiobericht. De Monegaskische coureur kwam met een uitgebreide tirade, en in aanloop naar de Qatarese Grand Prix moest er dus nog wat gebeuren. Ferrari strijd met McLaren om de constructeurstitel, en interne onenigheid helpt dan niet.

In Qatar is alles echter weer helemaal in orde. Leclerc en Sainz kunnen het nog steeds prima met elkaar vinden. Leclerc doet daar niet geheimzinnig over in gesprek met de internationale media: "Het was nodig om de lucht te klaren en dat hebben we ook gedaan. Het is weer goed tussen ons en daar heb ik ook geen moment aan getwijfeld, want in heb altijd een goede relatie gehad met Carlos. Het is dit seizoen wel vaker niet helemaal gegaan zoals we wilden, maar toen spraken we het ook uit." Ook Sainz benadrukt dat alles weer koek en ei is: "We hebben gepraat, er zijn conclusies getrokken en nu zijn we klaar voor de laatste twee races van het seizoen."