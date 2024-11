Wereldkampioen Verstappen niet, Perez wel naar perszaal Qatar

Op het circuit van Losail wordt dit weekend de Grand Prix van Qatar afgewerkt. Vanaf wordt het raceweekend afgetrapt met de traditionele mediadag. Max Verstappen mag nog eventjes bijkomen van zijn titelfeest, want hij hoeft zich niet te melden in de perszaal. Zijn teamgenoot Sergio Perez moet zich wel melden.

De laatste triple header van het seizoen werd vorige week afgetrapt in Las Vegas. In de straten van de gokstad sloeg Max Verstappen direct toe en prolongeerde hij zijn wereldtitel. De Nederlander vierde daarna een flink feestje, en volgens zijn vader Jos had hij een nachtje doorgehaald. Verstappen reist dus met een goed gevoel af naar Qatar, maar de FIA heeft besloten hem niet naar de perszaal te roepen.

Perez

Vandaag vinden immers weer de gebruikelijke persconferenties plaats. In groepjes van drie zullen de coureurs aanschuiven voor de internationale media. Om 17:30 lokale tijd is het de beurt aan Pierre Gasly, Fernando Alonso en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Laatstgenoemde zorgde voor verbazing door in Las Vegas in woede uit te barsten over de boordradio. Na Leclerc, Alonso en Gasly moeten Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Perez, Guanyu Zhou en Alexander Albon zich melden.

Teambazen

Op vrijdag vindt er wederom een persconferentie plaats. Tussen de eerste vrije training en de sprintkwalificatie in moeten de vertegenwoordigers van de teams zich melden. Ditmaal is het de beurt aan Aston Martin-teambaas Mike Krack, VCARB-teambaas Laurent Mekies en Williams-teambaas James Vowles. Na afloop van de sprintkwalificatie is er geen speciale persconferentie voor de top drie. Na de sprintrace is dit wel het geval, hetzelfde geldt voor de kwalificatie en de Grand Prix.