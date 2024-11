"Vowles was niet blij met Colapinto na megacrash in Las Vegas."

Franco Colapinto kende geen positief weekend in Las Vegas. In de kwalificatie crashte hij zeer hard waardoor er zelfs onzekerheid bestond over zijn deelname aan de race. Colapinto was blij dat alles goed was gekomen, maar hij onthult dat James Vowles iets minder blij met hem was.

Colapinto zorgde voor flink wat oponthoud in de kwalificatie op het circuit in de straten van Las Vegas. De jonge Argentijn raakte de muur aan de binnenkant in de laatste sector, waarna hij tegen de muur aan de buitenkant werd gelanceerd. De impact was enorm, en zijn Williams-bolide was veranderd in een hoopje schroot. Colapinto moest medische checks ondergaan en pas op de middag voor de race kreeg hij groen licht. Zijn monteurs moesten hard aan de bak om de wagen te repareren.

Colapinto onthulde na de race hoe men bij Williams reageerde op zijn harde crash. Teambaas James Vowles was niet heel erg te spreken over de crash, zo legt Colapinto uit aan Motorsport.com: "Hij was niet heel blij, maar hij moedigde me wel aan. Ik weet hoe belangrijk dit voor hem is en hij is in een korte periode dat hij de baas is een geweldige leider voor ons team geweest. Ik weet dat hij dit heel belangrijk vindt, en dat vind ik ook. Maar dit zijn dingen die gebeuren. We hebben nu twee weekenden op rij waarin dit is gebeurd. Ik moet het vasthouden dat ik door wil gaan en niet opgeven. Het zoeken naar een oplossing voor de problemen is zijn sterkste punt. Hij vindt altijd iets positiefs tussen al het negatieve. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat het nodig is om het team weer naar de top te leiden."