Verstappen nodigde Norris uit om naar Red Bull te komen

Max Verstappen prolongeerde in Las Vegas zijn wereldtitel in de Formule 1. Hij sloeg dit jaar een aantal aanvallend van Lando Norris af, en die strijd kookte soms over. De twee zijn echter nog steeds goede vrienden en Verstappen stelt dat hij Norris in het verleden uitnodigde om naar Red Bull te komen.

Norris toonde dit seizoen voor het eerst wat hij in huis heeft. In Miami won hij zijn eerste race, waarna hij de aanval op Verstappen en Red Bull probeerde te openen. Het zorgde regelmatig voor een spannende strijd, maar het verschil in het wereldkampioenschap werd nooit echt klein. Verstappen en Norris clashten een aantal keren op de baan, maar hun vriendschap bleef bestaan.

Uitnodiging

De twee zijn nu rivalen, maar Verstappen dacht er ooit over na om samen met Norris bij één team te rijden. De kersvers viervoudig wereldkampioen legt dat hij bij F1.com: "Ik bracht natuurlijk eerder al de nodige tijd door met Lando, dus toen ik al won en hij nog niet zei ik: 'Jouw tijd komt nog wel, houd vast aan dat proces. Ik denk dat je in een goede omgeving zit.' Ik nodigde hem toen ook met genoegen uit om mijn teamgenoot te worden bij Red Bull onder het mom van 'als je wil winnen, kan je ook hier naartoe komen'."

Leren

Norris liet dit jaar zien dat hij ook gewoon bij McLaren kan winnen. Verstappen is dan ook heel erg blij voor zijn Britse vriend en concullega: "Maar ik ben erg blij voor hem nu hij wint in de Formule 1. Hij kende een geweldig seizoen. Misschien viel niet alles zijn kant op, maar dat is onderdeel van de weg hiernaartoe. Je gaat fouten maken, maar daar leer je gewoon van. Het gaat erom hoe je je vervolgens weer herpakt."