Sainz reageert op woede Leclerc: "Houd er niet van om te klagen over de radio"

Het team van Ferrari kende afgelopen weekend een frustrerende race in de straten van Las Vegas. De coureurs waren niet blij met de gang van zaken, en Charles Leclerc reageerde woedend op de boordradio. Carlos Sainz stelt dat hij dat nooit zal gaan doen.

Leclerc en Sainz reden geruime tijd achter elkaar aan in de Grand Prix van Las Vegas. Sainz smeekte ronden lang of hij een pitstop kon maken, maar bij Ferrari gaven ze daar geen gehoor aan. Ook Leclerc was boos, want hij werd erlangs gelaten door Sainz, om vervolgens achter de Spanjaard te finishen. Na afloop reageerde hij woedend en gaf hij een tirade over de boordradio. Na de race verklaarde hij bij de media dat hij zijn boordradio per ongeluk open had laten staan.

Sainz kwam uiteindelijk als derde over de streep, één plekje voor Leclerc. De Spanjaard was ook niet helemaal tevreden, maar hij wilde die emoties niet delen over de boordradio. Bij Sky Sports legde Sainz dat na afloop van de race uit: "Ik houd er niet van om de radio te gebruiken om te klagen. Ik gebruik de media niet graag om kritiek te leveren of om te protesteren of te bewijzen of ik blij ben of niet. Ik doe dat liever achter de gesloten deuren, want dit soort commentaar tegenover de media levert nooit een goed resultaat op."