Woedende Leclerc verklaart radiobericht: "Liet de radio openstaan"

Charles Leclerc leek op weg te zijn naar een podiumplek in Las Vegas. Uiteindelijk kwam hij als vierde over de streep, en daar leek hij niet zo blij mee te zijn. De frustratie over de boordradio was groot, maar Leclerc stelt dat hij hier de boordradio per ongeluk open liet staan.

Leclerc en zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz reden in de slotfase achter elkaar aan. Tijdens de verwarrende laatste pitstopfase moest Sainz zijn teamgenoot erlangs laten, maar uiteindelijk kwam de Spanjaard als eerste Ferrari over de streep. Hierdoor viel Leclerc buiten het podium. Na de finish vloekte hij stevig over de boordradio, hij riep dat aardig zijn hem de hele tijd tot last is. De 'fucks' vlogen uit zijn mond en bij Ferrari probeerden ze hem even stil te krijgen.

Na afloop van de race werd de teleurgestelde Leclerc vanzelfsprekend gevraagd naar zijn tirade over de boordradio. De Monegask wilde er in gesprek met Viaplay eigenlijk niet te veel over kwijt. Hij stelde dat het een foutje was: "Ik liet de radio op een gegeven moment openstaan, toen ik de radio niet open wilde houden. Ik raakte gefrustreerd en ik vreesde dat mijn engineer het persoonlijk zou opvatten, ik was gewoon gefrustreerd over bepaalde dingen. Ik wil liever niet in detail treden, maar het was geen eenvoudige race."