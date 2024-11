Red Bull zelfkritisch na titel Verstappen: "Hadden het als team beter moeten doen"

Max Verstappen schreef in Las Vegas geschiedenis door voor het vierde jaar op rij wereldkampioen te worden. Verstappens titel kwam niet als een verrassing, maar hij moest er wel hard voor werken. Pierre Waché is echter wel van mening dat Red Bull het als team beter had moeten doen.

Verstappen kreeg zijn wereldtitel niet cadeau. De Nederlandse Red Bull-coureur won begin dit seizoen veel races, maar daarna zakte zijn team Red Bull in elkaar. Het begon met de onrust rondom teambaas Christian Horner, waarna de prestaties minder werden en kopstukken Adrian Newey en Jonathan Wheatley hun vertrek aankondigden. Verstappen hield echter het hoofd koel, en hij wist er elk weekend het beste uit te halen.

Zijn wereldtitel zorgt voor gemengde gevoelens bij Red Bull Racing. Technisch directeur Pierre Waché is trots, maar hij stelt ook dat er veel dingen beter konden gaan. Bij De Telegraaf spreekt Waché zich uit: "Max was beter dan ooit, hij heeft nog minder fouten gemaakt en hij weet wanneer hij moet vechten of soms juist even gas terug moet nemen. De race in Brazilië was uiteindelijk doorslaggevend. Daar heeft hij iedereen vermorzeld. Hij heeft veel zelf gedaan, ik heb altijd vertrouwen in hem gehad. Daarnaast ben ik een beetje teleurgesteld in onszelf als teams dat we pas echt hebben gereageerd op de problemen met de auto na het weekend in Monza. Dat hadden we eerder moeten doen. Daar begrepen we het probleem meer en waar de balansproblemen vandaan kwamen. Ik ben blij met de titel, maar als team hadden we het beter moeten doen. Ik denk dat deze auto het potentieel heeft op te vechten voor de constructeurstitel. Hopelijk lukt dat volgend jaar weer."