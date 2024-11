Stella eerlijk: "We leven in het tijdperk van Verstappen"

Max Verstappen werd afgelopen weekend in Las Vegas voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen. Hij reed een tactisch slimme race en zijn titelprolongatie kwam nooit in gevaar. McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat de wereld nu in het tijdperk van Verstappen leeft.

Verstappen zorgde er in Las Vegas voor dat McLaren definitief niet meer de dubbel kan pakken. Met Lando Norris daagden ze Verstappen uit, maar de Nederlander wist alle aanvallen af te slaan. In het constructeurskampioenschap maakt McLaren nog wel veel kans. Na afloop van Verstappens kampioensrace in Las Vegas reageerden zijn rivalen zeer sportief, ook bij McLaren waren ze sportief.

Felicitaties

McLaren-teambaas Andrea Stella was na afloop van de race enorm complimenteus. Hij toonde zich een waardig verliezer in gesprek met de internationale media: "Laat ik mijn felicitaties uitspreken aan Max. Vier wereldtitels op rij, ik denk dat deze titel bevestigt dat Max een van de beste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1 is. Het is een belangrijke race voor hem, want in het verleden dachten mensen misschien dat het makkelijk is om races te winnen als je de beste auto hebt. Maar het is nooit makkelijk om zo vaak te winnen."

Tijdperk van Verstappen

Stella is zelfs van mening dat het een enorme uitdaging is om veel races te winnen. Hij vindt de prestaties van Verstappen dan ook heel erg knap: "Er zijn altijd zoveel redenen waarom het mis kan gaan. Vorig jaar opereerden ze, de coureur en het team, op een heel erg hoog niveau. Dit jaar had hij vaak niet de beste auto, en haalde hij toch vaak het maximale uit een raceweekend. Dat bevestigt dat we leven in het tijdperk van Verstappen. Hij verdient het."