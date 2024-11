Verstappen presenteert speciale kampioenshelm na titelrace in Vegas

Max Verstappen pakte vandaag in Las Vegas zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander reed een tactisch slimme race en hij had genoeg aan de vijfde plaats. Na afloop presenteerde Verstappen zijn nieuwe kampioenshelm voor de aankomende races.

Net als vorig jaar heeft Verstappen een speciale helm laten ontwerpen voor na het binnenhalen van de wereldtitel. Tijdens de festiviteiten in de pitlane toonde Verstappen zijn nieuwe helmontwerp aan de buitenwereld. Verstappens helm is vanzelfsprekend voorzien van een vierde ster. Deze sterren staan voor de wereldtitels die Verstappen heeft binnengehaald, en nu zijn het er dus vier.

De helm is wit van kleur, met gouden accenten. De lijnen op de helm zijn helemaal goud, en ook de welbekende leeuw op de bovenkant is goud van kleur. Verstappens logo in het gezicht van de leeuw is nog wel blauw. Verder zijn er nog een aantal gouden lijntjes te zien op het helmontwerp. Het geeft een soort effect van een oud marmeren tafel. Met een trotse blik in zijn ogen liet Verstappen de helm aan de buitenwereld zien. Helmut Marko was één van de eersten die het design mocht bekijken.