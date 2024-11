Marko zag Verstappen RB20 omtoveren in winnende auto

Max Verstappen pakte gisteren in Las Vegas zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander reed een tactisch slimme race en liet zijn team juichen. Verstappen was niet de enige die blij was, ook Helmut Marko kon lachen. Hij spreekt van een grote bevrijding.

Verstappen kwam in Las Vegas als vijfde over de streep. Aangezien hij voor Lando Norris finishte, was zijn vierde wereldtitel een feit. Begin dit jaar wist vrijwel iedereen zeker dat Verstappen de titel zou gaan pakken, maar niemand had verwacht dat het op deze manier zou gaan. Verstappen was namelijk niet langer de alleenheerser, hij moest echt gaan vechten om zoveel mogelijk punten uit het vuur te slepen.

Kalm

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop een emotioneel man. De Oostenrijker was enorm opgelucht en hij deelde zijn gevoelens met Motorsport.com: "Het is een grote bevrijding. Het was niet zoals in 2021, maar in Monza waren we nergens met onze auto. We hebben het tij gekeerd, Max bleef kalm en hij heeft het ongelooflijk gedaan. De auto was niet op zijn best, maar hij wist er toch het maximale uit te halen. Een vandaag ook: hij besloot niet voor het podium te gaan en hij wilde gewoon de finish halen omdat we deze verlossing wilden hebben. We zijn echt blij met die vierde titel."

Meester

Marko zag dat Verstappen wist te presteren op de momenten dat de RB20 niet functioneerde. De wagen was niet altijd een winnaar. In Brazilië wist Verstappen alles echter om te keren door te schitteren, en Marko ziet het als een omslagpunt: "Die race toonde aan wie de meester van dit spelletje is. Maar tussendoor waren er races waar de auto niet competitief was en toch haalde hij er meer uit dat mogelijk was. Er waren misschien vier zeges die alleen toe te schrijven zijn aan Max. De auto was niet in staat om te winnen, maar hij zorgde ervoor dat het wel kon."

Persoonlijker

Aangezien Verstappen er flink voor moest vechten, kan het worden gezien als een persoonlijkere titel. Marko is het daar helemaal mee eens: "Ja, absoluut. En al die kritiek die er tussendoor kwam en dan die race in Brazilië, waar hij liet zien wie de meester is." Marko twijfelde geruime tijd aan de titel, en wijst Monza aan als kantelpunt: "De strategie en de snelheid van de auto waren toen niet goed. Het kwam allemaal samen en McLaren domineerde, maar ons team heeft het tij gekeerd en Max bleef kalm. Ondanks dat de auto de op twee of drie na snelste was, heeft hij er het maximale uitgehaald en bleef het gat tussen de 60 en 70 punten. We hielden altijd deze afstand zodat de ander geen morele impuls of hoop kreeg dat ze iets konden doen."