Verstappen zag vier wereldtitels niet aankomen: "Dat is echt wel top"

Max Verstappen heeft zijn vierde wereldtitel binnengesleept. De Nederlander deed precies wat hij moest doen in de straten van Las Vegas. De wereldtitel was meer dan verdiend, en bij Verstappen waren er emoties zichtbaar. Hij was heel erg blij en zeer trots.

Verstappen werd voorafgaand het seizoen al gezien als de absolute titelfavoriet. Hij begon ook goed aan het seizoen, maar de terugval van Red Bull had helemaal niemand zien aankomen. Verstappen bleef echter knokken, en hij liet zijn tegenstanders amper dichterbij komen. De trots was groot, en toen Verstappen zijn vierde titel wist binnen te slepen vlogen ze elkaar in de armen bij Red Bull.

Blij

Nadat Verstappen bij het Bellagio zijn eerste reactie gaf, keerde hij terug naar de paddock. Daar meldde hij zich bij zijn landgenoten van Viaplay om zijn eerste reactie te geven: "Ik ben hier heel erg blij mee. Het is een heel lang seizoen geweest met natuurlijk veel mooie momenten en ook veel moeilijke momenten. Maar ik ben wel heel erg trots." Op dat moment verstoorde Helmut Marko het interview om Verstappen te feliciteren.

Marko

Teamadviseur Marko was emotioneel en ook zeer trots op Verstappen. Nadat de Oostenrijker was vertrokken werd Verstappen gevraagd naar diens emoties: "Helmut is altijd een beetje emotioneel. We hebben veel dingen meegemaakt, veel positieve dingen, maar ook negatieve dingen. Dat heeft ons ook sterker gemaakt. Ons doel was wereldkampioen worden, en dat je dat vier keer achter elkaar doet is wel top."