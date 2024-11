Sportgeschiedenis: Max Verstappen, viervoudig wereldkampioen!

Het is hem gelukt: Max Verstappen is viervoudig wereldkampioen. Vandaag voltooide Verstappen zijn missie en wist hij weer zijn wereldtitel te prolongeren. Het feit dat Verstappen de titel pakt, is eigenlijk voor niemand een verrassing. Maar dat hij er zo hard voor moest vechten, is wel een verrassing.

Voorafgaand het seizoen wist iedereen het zeker, Max Verstappen ging gewoon weer de wereldtitel pakken. Hij oogde sterk en de RB20 leek weer op rails te staan. Red Bull wilde op een vlekkeloze manier aan het seizoen beginnen, maar al ver voor de seizoensstart in Bahrein stond het ooit zo stevige huis in brand.

De rel rondom Christian Horner beheerste de autosportwereld, en misschien wel de hele sportwereld. Vlak voor de start van de race in Bahrein werd duidelijk dat Horner was vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Het brandje was nog niet geblust, want Verstappens vader Jos was woedend op Horner.

Verstappen zelf leek zich hier weinig zorgen over te maken. Op het circuit van Sakhir ging hij vrolijk verder met waar hij in 2023 was gebleven: winnen. Ook een weekje later in Jeddah kwam hij weer juichend over de streep.

Onverslaanbaar?

Iedereen wist het nu zeker, Verstappen leek weer onverslaanbaar te zijn. Maar toen het Formule 1-circus was neergestreken in Melbourne voor de Australische Grand Prix, gebeurde er iets opvallends. Verstappen kampte met remproblemen, waardoor hij de race niet kon uitrijden. Carlos Sainz greep de zege, en langzaam maar zeker begonnen de andere teams bloed te ruiken.

Wederom haalde Verstappen zijn schouders op. Hij focuste zich op zichzelf, was duidelijk over de chaos bij Red Bull en reed de concurrentie op een hoop in Japan en China. Veel fans feliciteerden Verstappen al met zijn titel, maar in Miami gebeurde er iets opmerkelijks. Vlak nadat Adrian Newey zijn afscheid had aangekondigd, zakte de dominantie van Red Bull in. Op de baan rondom het Hard Rock Stadium was Verstappen niet langer de alleenheerser, maar moest hij genoegen nemen met de tweede plaats achter Lando Norris.

Kaartenhuis

Red Bull leek als een kaartenhuis in elkaar te storten, maar Verstappen hield de boel staande. In Imola was het een rommeltje, maar Verstappens racetalent schonk hem de zege.

In Monaco werd hij slechts zesde, en de alarmbellen begonnen langzamerhand heel hard te rinkelen. Niet alleen McLaren, maar ook Ferrari werd steeds sterker. In Canada meldde ook Mercedes zich aan het front, maar op het circuit van Montreal liet Verstappen weer eens zien dat hij de grote superster van de Formule 1 is. Ook in Spanje oogde de concurrentie sterker, maar Verstappen was het sterkst.

Na de race op de bekende ondergrond in Barcelona, braken er donkere maanden aan voor Red Bull. Ook Verstappen kon de terugval niet langer tegenhouden, al verloor hij in Oostenrijk de zege na een clash met Lando Norris. Zijn eerste clash met Norris van het jaar.

Geen alleenheerser meer

In Silverstone en Hongarije werd duidelijk dat Verstappen echt niet meer de alleenheerser was. De concurrentie werd sterker en sterker, en Verstappen werd zelf chagrijniger en chagrijniger. In Hongarije kookte hij over en in zijn frustratie knalde hij tegen Lewis Hamilton aan. In België reed hij vervolgens naar de vierde plaats.

De zomerstop kwam als geroepen voor Verstappen, en hij moest ook eventjes stoom afblazen. Na een aantal welverdiende weken vakantie meldde hij zich in Zandvoort, waar op de tribunes weer een reusachtig feest losbarstte. De oranjefans op de propvolle tribunes verheugden zich op een masterclass van Verstappen, maar dat was niet mogelijk.

De zege voor de oranje massa ging naar de oranje wagen van Norris. Verstappen werd slechts tweede, en de macht begon steeds meer te verschuiven.

Lastige reeks

Ook in Italië, Azerbeidzjan en Singapore wist Verstappen niet te winnen. Hij bleef echter wel de headlines domineren, want zijn gescheld in de perszaal van Marina Bay leverde hem een zeer controversiële taakstraf op. Voor Verstappen maakte dat niet uit, het was ruis. Hij focuste zich alleen op presteren, presteren en presteren. In Austin kwamen die prestaties ook. Hij won de sprintrace, en vocht in de Grand Prix een machtig en mooi duel uit met zijn grote vriend en grote rivaal Lando Norris. Rondenlang ging het goed, totdat ze elkaar in de slotfase van de baan dwongen. Het leverde Norris een controversiële straf op, en een week later was Verstappen het haasje. Twee keer kreeg hij een tijdstraf van tien seconden na een duel met Norris.

Schilderij

De woede hield een week aan, en in Brazilië bereikte alles een kookpunt. In de sprintrace kreeg Verstappen weer een tijdstraf, waarna het zo hard begon te regenen dat de kwalificatie met een dag werd uitgesteld. Een combinatie van regen en Interlagos bracht Verstappen in het verleden al gouden bergen. In de kwalificatie ging het echter mis. Na een bizar getimede rode vlag en een motorstraf moest Verstappen als zeventiende starten.

Verstappen was witheet van woede, maar al die frustratie zette hij om in magie. Van zijn emoties maakte hij een soort stoofpotje, een magisch stoofpotje.

Hij haalde iedereen in, gokte goed met het wisselen van de banden, knalde door het water en hij won de race, met een enorme voorsprong. Het was een kunststukje, het was alsof de hele wereld live kon meekijken naar hoe Rembrandt van Rijn de Nachtwacht schilderde.

Verstappens seizoen was ook een soort schilderij. Een schilderij waarin alles samenkomt. Een schilderij waarop te zien is hoe de hoofdrolspelers langzaam verdwijnen, en Verstappen alles zelf moest doen.

Mooi lijstje

Red Bull verloor veel grote namen, en dat deed Verstappen pijn. Maar zelfs met die emoties in zijn hoofd wist hij te winnen. Vorig jaar reed hij zichzelf al op gelijke hoogte qua wereldtitels als Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet en de iconische Ayrton Senna.

Het is een mooi lijstje, maar Verstappen maakt er geen deel meer vanuit. Hij is vanaf nu viervoudig wereldkampioen. Hij is definitief een legende, en staat op gelijke hoogte met Alain Prost en Sebastian Vettel. Alleen Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton en Michael Schumacher hebben meer titels gepakt. Verstappen gaat jagen op deze mannen in de komende jaren, en kijk niet vreemd op als Verstappen al deze mannen op een dag achter zich laat. Max Verstappen, vanaf nu viervoudig wereldkampioen.