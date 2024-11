Dag 3 in Las Vegas: Het verwachte titelfeestje van Verstappen

In de straten van Las Vegas werd vandaag de meest gehypete Grand Prix van het jaar verreden. Het was een dag waar iedereen al het hele jaar op zat te wachten. Max Verstappen pakte alweer zijn vierde wereldtitel, en die kwam vandaag op geen enkel moment in gevaar.

Voor Verstappen was het Koningslied vandaag een treffend nummer. De dag die je wist dat zou komen was namelijk eindelijk hier. Op het Las Vegas Strip Circuit kon hij zijn wereldtitel gaan prolongeren. Zijn opdracht was simpel, hij moest gewoon voor zijn titelrivaal Lando Norris finishen. Al in de eerste bocht van de race lag Verstappen op de juiste positie, en van spanning was op geen enkel moment sprake.

Mislukt baksel

Sinds Red Bull als een soort mislukt baksel uit Heel Holland Bakt in elkaar zakte, verwachtte men een spannende strijd. Ferrari, McLaren en Mercedes zouden zich allemaal aan het front gaan melden. Uiteindelijk ontpopte Lando Norris zich tot dé titelrivaal van Verstappen, en met een goede reeks na de zomerreeks reed hij zichzelf naar een sterke positie. Maar het gat met Verstappen werd niet kleiner. De spanning bestond alleen maar op papier, op de baan liet Verstappen niets liggen.

Maandenlang stond Verstappen droog, maar begin deze maand beëindigde hij die reeks. In de Braziliaanse regen kwam er een einde aan de droogte van Verstappen, en won hij. Hij zette zichzelf in een zetel, en in Las Vegas kon hij zijn vierde wereldtitel gaan pakken. Er werd een hype opgezet, en in de absurde stad Las Vegas bereidde ze een groot feest voor. Grand Prix-directeur Renee Wilm stelde dat er voorbereidingen werden getroffen voor een titelfeest.

Tactisch

Wie hoopte op een spannende titelrace, kwam van een koude kermis thuis. De spanning in Las Vegas was alleen te vinden bij de gokkasten, want Verstappen deed exact wat hij moest doen. Hij hield Norris achter zich, en zijn tactiek was ook duidelijk. Verstappen reed alleen maar voor de wereldtitel, en duels met Carlos Sainz, Charles Leclerc en Lewis Hamilton waren voor hem nutteloos.

Hij kwam als vijfde over de streep, en toen kon het titelfeestje losbarsten. Niemand had aandacht voor het magische 1-2tje van Mercedes, want iedereen keek naar het titelfeest van Verstappen. De door Wilm beloofde spectaculaire beelden bleven uit, Verstappen moest het doen met een ritje in een Rolls-Royce en een enorme animatie op de Sphere. Aangekomen bij de fonteinen van het Bellagio mocht hij Jenson Button en de hyperenthousiaste Terry Crews uitleggen hoe hij zijn titel had gepakt.

Telefoontje

Hij onderging het allemaal uiterst koel. In de Rolls-Royce vogelde hij samen met race-engineer Gianpiero Lambiase uit waar alle knopjes voor dienden, en daarna liep hij door naar de mediapen. Daar kwamen de eerste emoties toen teamadviseur Helmut Marko als een trotse vader het interview met Viaplay verstoorde. De echte emoties kwamen pas toen Verstappen een telefoon met vader Jos in zijn handen kreeg gedrukt. Snel liep hij weg bij de festiviteiten en drukte hij zijn pet voor zijn ogen om mogelijke tranen te verbergen.

Gokken

Hij was trots, en dat is terecht. De titel kwam als verwacht, maar hij moest er onverwachts hard voor vechten. Hij moest niet alleen zijn rivalen op de baan verslaan, maar ook de onrust binnen het team. Tegen de wens van Verstappen in kondigden Adrian Newey en Jonathan Wheatley hun vertrek aan, en was er ook nog de rel omtrent teambaas Christian Horner. In de intense storm was Verstappen het enige bootje dat bleef drijven. Uiterst kalm en fel op de juiste momenten. Een geintje met Zak Brown zorgde voor hilariteit, en met de nodige drankjes in de maag wist Verstappen er nog een hele analyse uit te gooien. In de gokstad nam Verstappen geen risico. Hij gokte niet op rood of zwart, hij vertrouwde op Red Bull. De titel was terecht, en het feestje was groot. Volgende week moet hij weer aan de bak in Qatar, maar als viervoudig wereldkampioen kruipt hij graag weer achter het stuur.