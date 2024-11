Las Vegas treft voorbereidingen voor titelfeest Verstappen

Max Verstappen kan over anderhalve week zijn vierde wereldtitel gaan veiligstellen. In Las Vegas moet hij minder dan drie punten verliezen op Lando Norris om de titel te pakken. In de gokstad zijn ze al bezig met de voorbereidingen op een mogelijk titelfeest van Verstappen.

Verstappen vocht dit jaar een flink titelgevecht uit met Lando Norris. Na de zomerstop deed de Brit er alles aan om dichterbij te komen, maar Verstappen hield het hoofd koel. Zijn zege in Brazilië zorgt ervoor dat de Nederlander nu op matchpoint staat voor de wereldtitel. Op het bijzondere stratencircuit in Las Vegas kan hij de genadeklap gaan uitdelen, en de verwachtingen zijn hoog. Verstappen wist de race vorig jaar al op zijn naam te schrijven.

Ideeën

In Las Vegas weten ze dat Verstappen zijn vierde titel kan pakken op hun circuit. Volgens Motorsport.com heeft de organisatie de eerste contacten al gelegd met Verstappens team Red Bull. Grand Prix-directeur Renee Wilm spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Ik weet zeker dat we wat ideeën uit de hoge hoed zullen trekken, misschien zetten we alvast wat bijzondere dingen klaar. Als je kijkt naar wat er allemaal op The Strip aan gebouwen staat. Wynn en Encore zijn van topklasse als het gaat om hospitality en iets verderop heb je het Bellagio met de iconische fonteinen. Ze bieden ook een hoog niveau van VIP-services aan. Er zijn zoveel mogelijkheden om de coureurs uit te lichten, zeker als we de kans hebben om de nieuwe kampioen te kronen."

Ticketverkoop

De titelstrijd tussen Verstappen en Norris heeft ook gunstig uitgepakt voor de organisatie in Las Vegas. Volgens Wilm ging de ticketverkoop veel sneller dan tijdens de editie van vorig jaar: "Ik denk dat de mensen die al wat langer fan zijn meer kijken naar hoe hun coureur of team het doet, maar in de Verenigde Staten houden we echt van competitie. Het gaat er minder om een bepaalde coureur of een bepaald team. Het is goed om te weten dat er nog veel op het spel staat en dat het kampioenschap voor het grijpen ligt. Het feit dat je verschillende coureurs op het podium ziet brengt al zoveel enthousiasme en spanning met zich mee."