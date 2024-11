Verstappen weigert Perez af te kraken: "Hij doet het niet altijd slecht"

Het verschil tussen Max Verstappen en Sergio Perez in de kwalificatie in Las Vegas was enorm. Verstappen noteerde de vijfde tijd, terwijl Perez afviel in Q1. Perez ontving zeer veel kritiek na zijn nieuwe teleurstellende resultaat, maar Verstappen weigert hem af te kraken.

Perez staat enorm onder druk. De Mexicaanse coureur presteert al maanden ondermaats, en voorafgaand het weekend in de straten van Las Vegas stelde hij dat het beter moest gaan. In de kwalificatie wist hij niet de daad bij het woord te voegen. Perez had het lastig, en hij wist amper snelle tijden te rijden. De Mexicaanse coureur viel af in Q1, en hij kwam niet verder dan de zestiende tijd. Dat betekent dat hij Max Verstappen morgen niet kan helpen in de jacht op diens vierde wereldtitel.

Verstappen weigert iets negatiefs te zeggen over zijn tegenvallende teamgenoot. De Nederlander werd na de kwalificatie naar Perez gevraagd door Motorsport.com: "Checo gaf me natuurlijk een slipstream in Q1, dat was twee tot drie tienden waard. Maar we hebben het gewoon lastig om de banden op temperatuur te krijgen. Als je dan niet helemaal het volste vertrouwen hebt in de auto, dan wordt het natuurlijk nog lastiger. Maar dat geeft wel aan dat het allemaal wat moeilijker loopt bij ons. Als ik me als vijfde kwalificeer, en Checo niet uit Q1 komt, dan is het niet altijd zo dat Checo het slecht doet. Het is gewoon heel lastig als geheel."