Grote ontevredenheid bij Norris: "Dat was schokkend"

Het team van McLaren wil in Las Vegas stappen zetten in het constructeurskampioenschap. In de eerste twee vrije trainingen zag Lando Norris er niet slecht uit. De Brit denkt daar zelf iets anders over, en hij stelt dat zijn runs met veel brandstof aan boord er schokkend uitzagen.

De kans is groot dat Norris dit weekend definitief geen kans meer maakt op de wereldtitel. Bij McLaren lijkt de focus dan ook langzaam te verschuiven naar de strijd om de constructeurstitel. Norris zag er in de eerste twee vrije trainingen op het Las Vegas Strip Circuit zeker niet slecht uit. In de eerste training noteerde hij een derde tijd achter de Mercedessen, en in de tweede training noteerde hij de tweede tijd op slechts 0,011 seconden van Lewis Hamilton.

De tijden van Norris zagen er zeker niet slecht uit, maar de Brit denkt daar zelf heel anders over. Norris was na afloop van de tweede vrije training zeker niet tevreden. Hij deelde zijn gevoelens met Sky Sports: "Het was zo zo. Ik denk dat het er in de low fuel runs best oké uitzag. Maar de high fuel runs waren schokkend, dus er zijn genoeg zaken om naar te kijken. Met dit soort combinaties en de moeite die we hebben met graining aan de voorkant, zijn de dingen waar ik niet zo goed in ben. Het is voor mij altijd een beetje een struggle. We hebben genoeg tijd om eraan te werken. Het waren twee halfjes. Een goede low fuel en een moeilijke high fuel."